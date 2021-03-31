Общественный транспорт перестанет ходить по ул.Чаадаева со 2 по 5 апреля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Движение транспорта закрывается на ул.Чаадаева Нижнего Новгорода со 2 по 5 апреля. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Общественный транспорт будет направлен по улицам Ярошенко, Черняховского, Евгения Мирошникова и по этим же улицам в обратную сторону. Речь идет о маршрутах троллейбуса №16 и автобусов А3, А12, А45, А57, А65, Т45, Т55, Т65, Т76 и Т89.

Подъехать к домам, расположенным в поселке Орджоникидзе, можно по улице Черняховского, улице Баранова и по улицам, прилегающим к ним.

Как пояснили в центре, перекрытие движения на Чаадаева обусловлено ремонтными работами.