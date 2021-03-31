Коллектив НОФ получил благодарность ЗС НО за вклад в борьбу с пандемией Бизнес

Фото: НОФ

Коллектив госпредприятия "Нижегородская областная фармация" получил благодарность Законодательного собрания региона за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщили на предприятии.

Вручение награды состоялось 30 марта в ходе совещания "Об итогах деятельности системы здравоохранения Нижегородской области в 2020 году. Задачи и перспективы развития", которое прошло в Нижегородском кремле под председательством губернатора региона Глеба Никитина. В мероприятии также принял участие генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов.

В рамках совещания Глеб Никитин вручил почетные знаки губернатора нижегородским медикам, а председатель регионального парламента Евгений Люлин вручил благодарственные письма и благодарности Законодательного собрания Нижегородской области. Павел Ястребов получил из рук спикера ЗС НО благодарность, в которой отмечается вклад всего коллектива госпредприятия в борьбу с коронавирусом и обеспечение населения региона лекарственными препаратами.

"Руководство ГП НО "НОФ" не раз высказывало слова благодарности своим сотрудникам, которые в острые периоды пандемии самоотверженно трудились, порой круглосуточно и без выходных. По мнению Павла Ястребова, только благодаря личной ответственности, профессионализму и серьезному отношению к делу каждого сотрудника Нижегородской областной фармации удалось контролировать ситуацию с лекарственным обеспечением в Нижегородской области. Теперь этот факт получил высокую оценку органов власти региона и лично губернатора Нижегородской области Глеба Никитина", - говорится в сообщении НОФ.