Автогонки в виде квеста с соблюдением ПДД пройдут на улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Уличные автогонки в виде квеста пройдут в Нижнем Новгороде с 5 по 27 апреля 2021 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Маршруты пройдут по исторической части города. Обязательным условием гонок станет соблюдение правил дорожного движения.

"По мнению организаторов, чемпионат направлен на формирование у граждан осознанного соблюдения правил дорожного движения, на повышение культуры вождения. Но главное – доказать, что передвигаться по населённому пункту на транспортном средстве можно быстро, при этом не нарушая правил дорожного движения", - пояснили в Госавтоинспекции.

По условиям конкурса участники должны добраться до указанной точки финиша быстрее всех остальных, при этом соблюдать ПДД.

Организаторы предлагают участникам пройти своеобразный мобильный квест по самым узнаваемым местам города – в указанных точках нужно сделать селфи-стопы.

Автогонки будут приурочены к к 85-летию Госавтоинспекции и 800-летию Нижнего Новгорода. Организаторами чемпионата стали радиостанция "Авторадио" и Нижегородская Госавтоинспекция.

Стать участником чемпионата может любой желающий, имеющий водительские права, легковой автомобиль и полис ОСАГО. Подать заявку можно на номер "Авторадио" в Viber: 8-9-200-130-900. В сообщении необходимо указать свое имя и марку автомобиля.