Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Кстовской ЦРБ Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе Кстовской центральной районной больницы в рамках национального проекта "Здравоохранение" 31 марта 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это первый из двух запланированных в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в регионе, еще один мы планируем открыть в Выксе. Должен отметить, что, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, борьба с онкологическими заболеваниями была и остается одной из приоритетных задач не только нижегородского, но и всего российского здравоохранения. Достичь ощутимых результатов здесь можно, прежде всего, развивая качественную и доступную медицину. Именно эту задачу поставил перед регионами президент России Владимир Путин", - подчеркнул он.

Глава региона добавил, что одним из важнейших направлений в работе центра амбулаторной онкологической помощи является раннее выявление онкозаболеваний. Следовательно, срок от постановки диагноза до начала лечения сокращается.

"От этого очень часто зависит не только полное выздоровление, но и жизнь пациента", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в 2020 году в регионе в рамках нацпроекта открылось 4 ЦАОП. Было закуплено 114 единиц оборудования.

Кстовский онкоцентр ориентирован на оказание медицинской помощи по профилю "онкология" взрослому населению (на 1 января 2021 года - это около 88 тысяч человек).

"Сегодня мы делаем еще один шаг в сторону увеличения доступности и своевременности оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями. На учете у онколога стоят около двух тысяч жителей Кстовского района, и сегодняшним открытием Центра амбулаторной онкологической помощи мы приближаем к людям ключевые методы диагностики и химиотерапии раковых опухолей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

ЦАОП оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием. Здесь есть маммограф, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса, КТ-томограф 32-срезный и другое оборудование.

По словам главного врача Кстовской ЦРБ Александра Цопова, на ремонт помещений было затрачено более 4 млн рублей из регионального бюджета. Закупка оборудования на сумму более 18 млн рублей осуществлялась за счет федеральных средств в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Имущественный комплекс ЦРБ функционально и технологически объединяется с ЦАОП. Речь идет о размещении подразделений - рентгеновского и эндоскопического кабинетов, кабинета ультразвуковой диагностики, отделения функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории - в пределах одного здания или комплекса зданий больницы.

Напомним, что национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и включает в себя восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".