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Политика

Нижегородская область получила высокую оценку в рейтинге закупочных систем регионов РФ

31 марта 2021 18:49  [99] Политика

Нижегородская область получила высокую оценку в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем среди регионов РФ за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Область награждена дипломами общероссийской общественной организации "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам" в 12 номинациях. Итоги рейтинга эксперты подвели в рамках XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" 24-26 марта 2021 года.

"Нижегородская область ежегодно принимает участие в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем и традиционно занимает высокие позиции. Так, по итогам 2019 года мы стали лидером по показателю "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2020 году область заняла высокие позиции в следующих номинациях: "Исполнение требований законодательства", "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок", "Исполнение требований законодательства на муниципальном уровне", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Оценка осуществления закупочных процедур", "Исполнение контрактов", "Оценка организационной структуры муниципальных закупок региона", "Оценка профессионализма муниципальных заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Оценка осуществления закупочных процедур на муниципальном уровне", "Исполнение муниципальных контрактов", "Нормативная база закупок региона".

Кроме того, Нижегородская область награждена дипломом в номинации "Оценка информационной инфраструктуры закупок региона" за внедрение информационной системы в сфере закупок "АЦК-Госзаказ": она входит в государственную информационную систему управления общественными финансами министерства финансов региона. Система была создана по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. "АЦК-Госзаказ" позволяет в режиме реального времени просматривать, анализировать наглядно отображаемую информацию о планировании, формировании, размещении и исполнении закупок и принимать эффективные управленческие решения.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2020 году, работа по совершенствованию контрактной системы в Нижегородской области продолжалась. Это необходимо для создания условий понятной и конкурентной системы выбора поставщиков в регионе", – добавил Глеб Никитин.

В 2020 году ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 1116 процедур торгов, на один состоявшийся лот претендовало более четырех участников. Общая сумма размещения составила 49,6 млрд рублей.

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов достигла 1,9 млрд рублей, в том числе на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 552,8 млн рублей, на выполнение работ по строительству социально-значимых объектов – 290,9 млн рублей, на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и образования – 165,8 млн рублей, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – 84,4 млн рублей.

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