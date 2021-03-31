инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 1 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Политика
31 марта 2021 18:59  [94] Глеб Никитин представил Владимиру Путину программу развития нижегородской агломерации
31 марта 2021 18:49  [104] Нижегородская область получила высокую оценку в рейтинге закупочных систем регионов РФ
31 марта 2021 15:46  [185] Численность госслужащих в России сократилась почти на 10%
30 марта 2021 15:45  [359] Стало известно о процедуре назначения главы КСП Нижнего Новгорода
29 марта 2021 13:53  [278] Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК
26 марта 2021 17:36  [349] Вице-спикер СФ Николай Журавлев оценил успехи Нижегородской области
26 марта 2021 16:50  [391] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил запустить новый трек в конкурсе "Лидеры России"
26 марта 2021 15:11  [434] Заксобранию Нижегородской области исполняется 27 лет
26 марта 2021 15:10  [1255] Эксперт-мониторинг событий 22-26 марта 2021 года от АНО "Минин-центр"
26 марта 2021 11:10  [545] Экс-глава Нижегородского района Алексей Мочкаев приговорен к двум годам лишения свободы условно
Политика

Глеб Никитин представил Владимиру Путину программу развития нижегородской агломерации

31 марта 2021 18:59  [94] Политика

Президент России Владимир Путин 31 марта 2021 года в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи стало финансирование программ развития регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на совещании с докладом выступил губернатор региона Глеб Никитин.

"Благодаря своевременным мерам, принятым в прошлом году, регионам удалось пройти сложный период с минимальными потерями. Но сейчас, когда эпидемия в значительной степени уже позади, необходимо вернуться к повестке долгосрочного развития, при этом важно придать ей новый импульс. Опыт развития ведущих российских регионов демонстрирует, что это возможно только благодаря системному и комплексному подходу к развитию территорий. Яркий пример здесь – Москва. Четкая, продуманная стратегия развития, масштабные инвестиции в инфраструктуру сформировали устойчивую основу для быстрого роста экономики города на годы, а, возможно, и на десятилетия вперед", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что на базе применения такого принципа правительство Нижегородской области сформировало масштабную программу развития нижегородской агломерации.

Первая очередь программы включает следующие проекты:

1. Редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода. Этот проект позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью, развить IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского - в итоге получить минимум 20 000 рабочих мест, обрести значительный рост туристического потока.

2. Развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв метров. При этом 20 тысяч человек уже проживают на данных территориях и остро нуждаются в качественной и доступной инфраструктуре, в том числе транспортной. Ключевым элементом развития здесь является строительство дублера пр. Гагарина. Действующая магистраль исчерпала пропускную способность.

3. Комплексная реформа всей системы общественного транспорта для комфортного и быстрого перемещения более 500 млн пассажиров ежегодно.

4. Создание инфраструктуры индустриальной особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. Это промышленная территория, позволяющая привлечь до 100 млрд рублей частных инвестиций.

"Совокупная стоимость комплексной программы в первые 10 лет превышает 460 млрд рублей. При этом хочу отметить, что из них почти две трети – это средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. Оставшиеся чуть более трети необходимых инвестиций должны быть профинансированы государством", - объяснил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что большинство российских регионов такими возможностями не обладает, что негативно сказывается на их развитии.

"Инфраструктурные инвестиции ведут к формированию масштабного положительного эффекта, который выражается в росте экономики региона, увеличении налоговых и бюджетных поступлений. Сейчас Минфин традиционно рассчитывает бюджетную эффективность только от конкретного проекта, когда плательщиком является инвестор. Но если учитывать косвенный эффект, в том числе поступления НДФЛ и НДС, как в рамках самого проекта, так и в связи с ростом экономической активности в целом, становится очевидно, что проект позволяет не только покрыть затраты на возврат и обслуживание кредита, взятого на его реализацию, но и дает дополнительный доход", - сказал глава региона.

В качестве положительного примера Глеб Никитин назвал реализацию проекта Московского центрального кольца, которая позволила вовлечь в активную жизнь города огромные ранее депрессивные территории, старые промзоны. Это в итоге привело к быстрому росту экономической активности, формированию новых источников дохода. В результате сейчас данный проект признается всеми экспертами как один из самых удачных.

"По тем нижегородским проектам, о которых я говорил, мы вместе с ДОМ.РФ и коллегами из правительства России рассчитали эффект. За 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации первой очереди программы достигает 800 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает затраты на платежи по долгу по рыночной ставке. Мировой опыт показывает, что именно масштабные расходы на инфраструктуру за счет долгового финансирования приводят к выдающимся темпам экономического роста", - подытожил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph