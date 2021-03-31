Глеб Никитин представил Владимиру Путину программу развития нижегородской агломерации Политика

Президент России Владимир Путин 31 марта 2021 года в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи стало финансирование программ развития регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на совещании с докладом выступил губернатор региона Глеб Никитин.

"Благодаря своевременным мерам, принятым в прошлом году, регионам удалось пройти сложный период с минимальными потерями. Но сейчас, когда эпидемия в значительной степени уже позади, необходимо вернуться к повестке долгосрочного развития, при этом важно придать ей новый импульс. Опыт развития ведущих российских регионов демонстрирует, что это возможно только благодаря системному и комплексному подходу к развитию территорий. Яркий пример здесь – Москва. Четкая, продуманная стратегия развития, масштабные инвестиции в инфраструктуру сформировали устойчивую основу для быстрого роста экономики города на годы, а, возможно, и на десятилетия вперед", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что на базе применения такого принципа правительство Нижегородской области сформировало масштабную программу развития нижегородской агломерации.

Первая очередь программы включает следующие проекты:

1. Редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода. Этот проект позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью, развить IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского - в итоге получить минимум 20 000 рабочих мест, обрести значительный рост туристического потока.

2. Развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв метров. При этом 20 тысяч человек уже проживают на данных территориях и остро нуждаются в качественной и доступной инфраструктуре, в том числе транспортной. Ключевым элементом развития здесь является строительство дублера пр. Гагарина. Действующая магистраль исчерпала пропускную способность.

3. Комплексная реформа всей системы общественного транспорта для комфортного и быстрого перемещения более 500 млн пассажиров ежегодно.

4. Создание инфраструктуры индустриальной особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. Это промышленная территория, позволяющая привлечь до 100 млрд рублей частных инвестиций.

"Совокупная стоимость комплексной программы в первые 10 лет превышает 460 млрд рублей. При этом хочу отметить, что из них почти две трети – это средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. Оставшиеся чуть более трети необходимых инвестиций должны быть профинансированы государством", - объяснил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что большинство российских регионов такими возможностями не обладает, что негативно сказывается на их развитии.

"Инфраструктурные инвестиции ведут к формированию масштабного положительного эффекта, который выражается в росте экономики региона, увеличении налоговых и бюджетных поступлений. Сейчас Минфин традиционно рассчитывает бюджетную эффективность только от конкретного проекта, когда плательщиком является инвестор. Но если учитывать косвенный эффект, в том числе поступления НДФЛ и НДС, как в рамках самого проекта, так и в связи с ростом экономической активности в целом, становится очевидно, что проект позволяет не только покрыть затраты на возврат и обслуживание кредита, взятого на его реализацию, но и дает дополнительный доход", - сказал глава региона.

В качестве положительного примера Глеб Никитин назвал реализацию проекта Московского центрального кольца, которая позволила вовлечь в активную жизнь города огромные ранее депрессивные территории, старые промзоны. Это в итоге привело к быстрому росту экономической активности, формированию новых источников дохода. В результате сейчас данный проект признается всеми экспертами как один из самых удачных.

"По тем нижегородским проектам, о которых я говорил, мы вместе с ДОМ.РФ и коллегами из правительства России рассчитали эффект. За 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации первой очереди программы достигает 800 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает затраты на платежи по долгу по рыночной ставке. Мировой опыт показывает, что именно масштабные расходы на инфраструктуру за счет долгового финансирования приводят к выдающимся темпам экономического роста", - подытожил Глеб Никитин.