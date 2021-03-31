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Общество

"Теплоэнерго" заменит 5% трубопроводов Нижнего Новгорода

01 апреля 2021 08:40  [34] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" заменит 5% трубопроводов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с 1 апреля стартуют работы на ул. Новой, ул. Ошарской, ул. Минина, ул. Нестерова, на Большой Покровской, а также в заречной части города – на ул. Чаадаева и в пер. Союзный.

В рамках масштабной ремонтной программы 2021 года предприятие намерено заменить 5% трубопроводов – свыше 90 км сетей. Работы будут проводиться в условиях сжатых сроков и завершатся на большинстве участков уже в июле. Чтобы обеспечить выполнение обширной ремонтной программы, замену трубопроводов начали заранее, еще до завершения текущего отопительного сезона. До завершения отопительного периода все работы будут проводиться с использованием резервных схем, что позволяет заменить сети, обеспечив при этом теплоснабжение жителей в полном объеме.

"Работы предстоит много, в планах – знаковые объекты – центральные улицы города, скверы, общественные пространства, переходы под дорогами. Везде, где можно, мы постарались минимизировать возможные транспортные ограничения. Чтобы успеть качественно и в установленные сроки заменить весь необходимый объем сетей, мы провели все конкурсные процедуры, определили подрядные организации, закупили давальческий материал, разработали схемы монтажа временных перемычек, а также состыковали графики производства наших работ с работами смежных организаций", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

По словам Ильи Халтурина, начиная с 2019 года, предприятие ежегодно превышало плановый показатель по замене сетей в 5% от их общей протяженности. В 2020 году впервые за всю историю Теплоэнерго провело рекордную ремонтную программу, заменив 6,3% от общей протяженности сетей. Такой масштабный объем работ необходим для стабильного роста надежности работы системы теплоснабжения. В итоге, повреждаемость сетей календарной зимой этого года сократилась на 13% по сравнению с прошлым годом.

Всего АО "Теплоэнерго" обслуживает 115 котельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

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Теги:
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