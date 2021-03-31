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Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 1 апреля

01 апреля 2021 12:08  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает городской центр организации дорожного движения. 

Пять из них в настоящий момент неисправны. Речь идет о светофорах на пересечениях ул. Литвинова - ул. Приокская (не переключается сигнал), ул. Кузбасская – ул. Сельхозтехника,  пр. Гагарина – ул. Ветеринарная, а также на ул. Советской около пл. Ленина и на ул. Светлоярской около дома №32.

Кроме того, сегодня с 9:00 отключено питание светофоров: на ул. Веденяпина в районе дома №6 (возобновилось в 12:00); на ул. Карла Маркса около строения №60Б и торгового центра (возобновится к 16:00); на ул. Шатковской в районе дома №2 "Г", ул. Горной около дома №28, на пересечении ул. Рябцева – ул. Шота Руставели (возобновится к 17:00).

ЦОДД Нижнего Новгорода просит водителей быть внимательными при проезде по этим участкам улиц.

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Теги:
Дороги Транспорт
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