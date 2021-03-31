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Выездная бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Государственном ветеринарном управлении Нижнего Новгорода.
Согласно информации, выездные вакцинации уже прошли 23 марта в Канавинском районе и 31 марта в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате от опасного заболевания вакцинировано более 120 домашних питомцев.
Бесплатные выездные вакцинации в апреле пройдут:
Автозаводский район:
Канавинский район
Сормовский район
Справки по телефонам:
*Ветеринарная клиника Автозаводского района: 293-51-11;
*Ветеринарная клиника Канавинского района: 241-53-31;
*Ветеринарная клиника Сормовского района: 273-85-15.
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