Выездная бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выездная бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Государственном ветеринарном управлении Нижнего Новгорода.

Согласно информации, выездные вакцинации уже прошли 23 марта в Канавинском районе и 31 марта в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате от опасного заболевания вакцинировано более 120 домашних питомцев.

Бесплатные выездные вакцинации в апреле пройдут:

Автозаводский район:

7 апреля, Новое Доскино - 9:00-10:00 - у почты (13 линия), 10:00-11:00 - у минимаркета (19 линия), 11:00-12:00 - у магазина (1 линия).

8 апреля, совхоз Доскино - 9:00-12.00 - ул. Бахтина д.8, амбулатория

12 апреля, пос. Нагулино - 9:00-12:00 - у памятника погибшим воинам

15 апреля, пос. Гнилицы, Стригино - 9:00-11:00 - у магазина "Магнит" (ул.Ляхова, д.107)

15 апреля, пос. Гавриловка - 11:00-12:00 - у магазина "Гавриловка", слева от конечной остановки 301 маршрута

16 апреля, пос. Стахановский - 9-10.30 - остановка "Улица Отрадная", 10.30-12.00 - остановка "Улица Гайдара"

Канавинский район

2 апреля - 15:00-18:00 -ул.Болотникова, д.2

5 апреля - 15:00-18:00 -ул.Клубная, д.5.

Сормовский район

6 апреля - 16:00-18:00 -ул. Ногина, д.4;

7 апреля - 16:00-18:00 - бульвар Юбилейный, д.8

Справки по телефонам:

*Ветеринарная клиника Автозаводского района: 293-51-11;

*Ветеринарная клиника Канавинского района: 241-53-31;

*Ветеринарная клиника Сормовского района: 273-85-15.