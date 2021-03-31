Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 1 апреля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 1 апреля.

На территории Советского района выполняются плановые работы по очистке колодцев дождеприемников ливневой канализации от снега и наледи, а также прочистка водопропускных каналов. Кроме того, в ежедневном режиме осуществляются работы по устранению наледи с тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных зон и прибордюрных полос. Сегодня в работах по улицам Студенческая, Бекетова, Малиновского, Б.Корнилова, Пушкина, Генкиной, им. Маршала Рокоссовсого задействовано 25 единиц снегоуборочной техники и 38 дорожных рабочих.

В Сормовском районе продолжаются работы по уборке улично-дорожной сети от снега, наледи и мусора, а также откачке талых вод. В ночь на 1 апреля снег вывозили с улицы Гаугеля. Днем 1 апреля вывоз снега продолжился с улиц Новосоветской и Зайцева. Водооткачивающая техника задействована на улицах Коминтерна, Кима, Ужгородской и Зайцева. Рыхление снега для скорейшего таяния идет в сквере на пр. 70 лет Октября. В уборке улично-дорожной сети задействовано 34 единицы техники и 75 дорожных рабочих.

Для очистки улично – дорожной сети Приокского района от снега и наледи задействовано 26 единиц техники и 61 человек. Работы ведутся на проспекте Гагарина и улице Ларина. Также техника работает у домов на улицах 40 лет Победы, Пятигорской, проспекте Гагарина и на Анкудиновском шоссе.

В Ленинском районе 1 апреля работы по уборке организованы на центральных дорогах, внутриквартальных проездах, придомовых территориях и остановочных павильонах общественного транспорта. Всего работает 35 единиц спецтехники и 260 рабочих, среди них коммунальными службами задействовано 18 единиц спецтехники и 35 дорожных рабочих, управляющими организациями - 17 единиц спецтехники и 225 дворников.

Подрядные организации чистят бульвар Заречный, пр. Ленина, дублёр пр. Ленина, остановочные павильоны на ул. Космонавта Комарова. Откачка талых вод ведется на ул. Героя Чугунова и бульваре Заречном. В ночь с 31 марта на 1 апреля данные работы проводились на ул. Героя Попова и пр. Ленина.

За прошедшие сутки в Московском районе Нижнего Новгорода откачано 1 446 кубометров талых вод. Сегодня идет откачка воды с пр. Героев, ул. Гастелло, кольца автобусов по ул. Рябцева, кольца троллейбусов на ул. Чаадаева, Народной, Волнистой, Шаляпина, Люкина, 50 лет Победы, Казакова. Кроме того, осуществляется сбор мусора с газонов по улицам 50 лет Победы и Куйбышева.

На территории района работают 14 единиц техники и 250 дворников домоуправляющих компаний, 10 единиц техники и 83 дворника ТСЖ, 38 единиц техники и 70 рабочих дорожных предприятий.

На центральных улицах и внутриквартальных проездах Автозаводского района работают 155 дорожных специалистов и 26 единиц техники. Расчистка прибордюрной полосы идет на ул. Веденяпина, пр. Молодежный, пр. Ленина. Мусор с газонов убирают на ул. Лескова, Краснодонцев, Южном шоссе, Юлиуса Фучика, пр. Кирова. На ул. Героя Прыгунова, Васнецова, Веденяпина, Челюскинцев работает водооткачивающая техника. За минувшие сутки откачено более 300 куб метров талых вод.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.