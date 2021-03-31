Глеб Никитин и митрополит Георгий обсудили празднование 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провели рабочую встречу, на которой обсудили подготовку к празднованию юбилея Нижнего Новгорода и 800-летие со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Нижний Новгород всегда был одним из духовных центров страны с прекрасными образцами религиозной архитектуры. Вы провели огромную работу по воссозданию утраченных храмов, что является важной частью восстановления исторической справедливости и символом примирения разных эпох", - сказал Глеб Никитин митрополиту.

Губернатор добавил, что, кроме восстановления материального наследия, к юбилею города приурочено много образовательных и просветительских мероприятий.

"Хочется, чтобы в них приняло участие как можно больше людей. В этом году мы отмечаем 800 лет со дня рождения Александра Невского и 800-летие Благовещенского монастыря. Такая концентрация событий позволяет нам привлечь дополнительное внимание к Нижегородской области", - пояснил глава региона.

"Также в 2021 году состоится юбилей Нижегородской духовной семинарии –300-летие одного из первых в России духовных учебных заведений - и 30-летие второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского", – рассказал в свою очередь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В ходе встречи губернатор и митрополит обсудили возможность реализации в регионе проекта по созданию электронного реестра разрушенных храмов. Для этого предполагается проведение цифрового сканирования храмов. Полученные в результате сведения могут стать основой для разработки проектно-сметной документации по их воссозданию. В апреле 2021 года предполагается провести пилотное сканирование пяти храмов митрополии, являющихся объектами культурного наследия федерального значения.

"Мы приветствуем такую инициативу, и всячески будем поддерживать проекты, предполагающие восстановление разрушенных святынь на всей территории Нижегородской области. Это огромная работа, требующая консолидации усилий на самых разных уровнях", - отметил Глеб Никитин.

"В течение тридцати лет с момента возрождения церковной жизни на нижегородской земле было восстановлено более 600 храмов. В настоящее время в составе Нижегородской митрополии 339 храмов, требующих проведения консервационных работ с целью предотвращения их дальнейшего разрушения", - добавил глава Нижегородской митрополии.