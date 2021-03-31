инвест-проект
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 2 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Политика
01 апреля 2021 19:21  [71] Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области
31 марта 2021 18:59  [398] Глеб Никитин представил Владимиру Путину программу развития нижегородской агломерации
31 марта 2021 18:49  [207] Нижегородская область получила высокую оценку в рейтинге закупочных систем регионов РФ
31 марта 2021 15:46  [266] Численность госслужащих в России сократилась почти на 10%
30 марта 2021 15:45  [575] Стало известно о процедуре назначения главы КСП Нижнего Новгорода
30 марта 2021 13:51  [44] Нижегородской закон "Об охоте…" станет базой для совершенствования законодательства Калининграда
29 марта 2021 13:53  [288] Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК
26 марта 2021 17:36  [354] Вице-спикер СФ Николай Журавлев оценил успехи Нижегородской области
26 марта 2021 16:50  [395] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил запустить новый трек в конкурсе "Лидеры России"
26 марта 2021 15:11  [439] Заксобранию Нижегородской области исполняется 27 лет
Политика

Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области

01 апреля 2021 19:21  [71] Политика

Фото: Общественный штаб

Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами-2021.

Общественный штаб провёл расширенное заседание с координаторами, организующими работу наблюдателей в районах и городах региона. В мероприятии приняли участие 70 представителей муниципальных образований Нижегородской области. Встреча была посвящена вопросам организации обучения наблюдателей, которое будет проходить в нашем регионе с апреля до начала июня.

О программе двухдневных семинаров по обучению наблюдателей рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, член Общественной палаты Нижегородской области, глава Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов.

"Институт общественного наблюдения работает с 2018 года, и как руководитель Ситуационного центра Общественной палаты хочу сказать, что во многом благодаря деятельности этого института год от года уровень доверия к выборам возрастает. В 2021 году нижегородцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области. Это важное политическое событие для страны и региона. Поэтому подготовка наблюдателей начинается задолго до начала голосования. Общественный штаб по наблюдению за выборами рассматривает представителей муниципалитетов как надежных партнеров, которые, обладая уникальным опытом и знанием местной специфики, используют их для качественной подготовки наблюдателей", - сказал Евгений Семенов.

Представители муниципалитетов подтвердили готовность к системному сотрудничеству с Общественным штабом региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph