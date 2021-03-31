Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области Политика

Фото: Общественный штаб

Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами-2021.

Общественный штаб провёл расширенное заседание с координаторами, организующими работу наблюдателей в районах и городах региона. В мероприятии приняли участие 70 представителей муниципальных образований Нижегородской области. Встреча была посвящена вопросам организации обучения наблюдателей, которое будет проходить в нашем регионе с апреля до начала июня.

О программе двухдневных семинаров по обучению наблюдателей рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, член Общественной палаты Нижегородской области, глава Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов.

"Институт общественного наблюдения работает с 2018 года, и как руководитель Ситуационного центра Общественной палаты хочу сказать, что во многом благодаря деятельности этого института год от года уровень доверия к выборам возрастает. В 2021 году нижегородцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области. Это важное политическое событие для страны и региона. Поэтому подготовка наблюдателей начинается задолго до начала голосования. Общественный штаб по наблюдению за выборами рассматривает представителей муниципалитетов как надежных партнеров, которые, обладая уникальным опытом и знанием местной специфики, используют их для качественной подготовки наблюдателей", - сказал Евгений Семенов.

Представители муниципалитетов подтвердили готовность к системному сотрудничеству с Общественным штабом региона.