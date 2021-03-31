Мотоблок в жизни дачника – это нужная техника, без которой будет сложно справиться со всеми работами. Чтобы техника превратилась в универсальное приспособление, стоит правильно подобрать и приспособить навесное оборудование, которое в специализированных магазинах представлено в широком многообразии. И тогда мотоблок буде делать массу дачных дел.
Приспособления для мотоблока, которые обязательно стоит купить
Навесное оборудование для мотоблока – это дополнительные приспособления, которые могут использоваться для осуществления самых разных работ. К основным приспособлениям можно отнести:
1. Грунтозацепы
Приспособления, которые представляют собой металлические колеса, на которых есть небольшие выступы. Выступы нужны для того, чтобы вгрызаться в почву.
Наверное, данный вид оборудования можно считать основным. Стандартные колеса мотоблока не смогут проехать по грязи. Грунтозацепы стоит подбирать внимательно и обращать внимание на землю, на которой будет использоваться мотоблок.
2. Фрезы (без них никак и они, обычно, идут в комплекте)
Фрезы для мотоблока можно разделить на два вида:
3. Картофелесажалка
Нужное приспособление, которое чем-то напоминает емкость для хранения картошки на колесах.
Мотоблок двигается по ряду, и картофель высыпается в нужном месте. Окучник закрывает картошку землей. Приспособление довольно интересное, и, имея его под рукой, можно будет сделать всю работу намного быстрее и при этом приложить немного усилий.
4. Картофелекопатель
Капать картошку вручную – мучение, которое не всем под силу. Особенно нужен картофелекопатель тем дачникам и сельским жителям, которые засаживают картофелем большие площади. Но использовать приспособление можно и для сборки других корнеплодов, например, редьки, моркови или свеклы.
Картофелекопатель бывает следующих видов:
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