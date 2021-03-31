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Навесное оборудование для мотоблока

02 апреля 2021 08:40  [55]

Мотоблок в жизни дачника – это нужная техника, без которой будет сложно справиться со всеми работами. Чтобы техника превратилась в универсальное приспособление, стоит правильно подобрать и приспособить навесное оборудование, которое в специализированных магазинах представлено в широком многообразии. И тогда мотоблок буде делать массу дачных дел.

Приспособления для мотоблока, которые обязательно стоит купить

Навесное оборудование для мотоблока – это дополнительные приспособления, которые могут использоваться для осуществления самых разных работ. К основным приспособлениям можно отнести:

1. Грунтозацепы

Приспособления, которые представляют собой металлические колеса, на которых есть небольшие выступы. Выступы нужны для того, чтобы вгрызаться в почву.

Наверное, данный вид оборудования можно считать основным. Стандартные колеса мотоблока не смогут проехать по грязи. Грунтозацепы стоит подбирать внимательно и обращать внимание на землю, на которой будет использоваться мотоблок.

2. Фрезы (без них никак и они, обычно, идут в комплекте)

Фрезы для мотоблока можно разделить на два вида:

  • Саблевидные - оборудование с различным количеством секций. На секции нужно обращать особое внимание, потому что от этого критерия зависит площадь участка, которую можно обработать. Они не цельные и если одна часть сломается, то ее можно будет заменить. Удобно это и тем, что, если ножи затупятся, их можно будет с легкостью наточить даже в домашних условиях. Но, стоит учитывать тот факт, что они подходят только для мягкой почвы;
  • Второй вид фрез используется только для работы на ранее непаханной земле. Данные фрезы отличаются от саблевидных, своей конструкцией и ножи расположены по спирали, что позволяет распахать даже самую твердую почву.

3. Картофелесажалка

Нужное приспособление, которое чем-то напоминает емкость для хранения картошки на колесах.

Мотоблок двигается по ряду, и картофель высыпается в нужном месте. Окучник закрывает картошку землей. Приспособление довольно интересное, и, имея его под рукой, можно будет сделать всю работу намного быстрее и при этом приложить немного усилий.

4. Картофелекопатель

Капать картошку вручную – мучение, которое не всем под силу. Особенно нужен картофелекопатель тем дачникам и сельским жителям, которые засаживают картофелем большие площади. Но использовать приспособление можно и для сборки других корнеплодов, например, редьки, моркови или свеклы.

Картофелекопатель бывает следующих видов:

  • Веерный – дешевая модель, но и эффективность у нее низкая. Практически 20% картофеля остается в земле и приходится после машины собирать его руками;
  • Вибрационный. Оборудование нового поколения, которое оставляет в земле не больше 2% картофеля.
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