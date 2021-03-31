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Общество

"Исполнение поручения о ремонте стелы на Бору проверю лично", - Глеб Никитин

02 апреля 2021 10:25  [156] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Исполнение поручения о ремонте стелы на Бору проверю лично", - заявил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя состояние стелы, расположенной на площади Победы на Бору.

По его словам, он увидел информацию в социальных сетях, в каком состоянии находится стела на площади Победы на Бору.

"Неоднократно посещал Бор и общался еще с прежним руководством муниципалитета о благоустройстве городского округа. В ходе одного из рабочих визитов приходилось указывать бывшему главе на хлам в городе, руинированные здания, просто на полную бесхозяйственность. Поскольку необходимые решения не были приняты, было назначено новое руководство, которое почему-то не сделало должных выводов и по-прежнему безответственно относится к подобного рода вещам", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что не допустит халатного отношения к исторической памяти. "Это полная бесхозяйственность и безответственность. Безусловно укажу руководству муниципалитета на их бездействие. Думаю, руководство муниципалитета увидит мое обращение и предпримет все необходимые меры в кратчайшие сроки. В любом случае исполнение этого поручения проверю лично. Это касается и всех тех, кто позволяет себе также пренебрежительно относиться к истории нашей земли и нашего народа", - заявил Глеб Никитин.

"Мы не просто так говорим о сохранении исторической памяти, это не какой-то шаблон, не принуждение, это обязанность каждого из нас, которая исходит не от указания сверху, а от осознания того, какие неимоверные сложности, какой героизм приходилось проявлять нашим дедам и прадедам, чтобы сегодня мы жили мирно на своей земле", - резюмировал глава региона.

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Теги:
Глеб Никитин
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