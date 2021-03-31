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К чему может привести плохое давление в шинах?

02 апреля 2021 11:23  [29]

Почему так важно следить за давлением в шинах и поддерживать его на оптимальном уровне? Дело в том, что от него напрямую зависят управляемость авто, комфорт езды, длина тормозного пути и другие важные характеристики. Исследования показывают, что около 40% европейских водителей крайне редко следят за уровнем давления в шинах.

Повышенный или пониженный показатель – неважно, в любом случае это уже отклонение от нормы. Чем может закончиться такое отклонение – разберемся ниже.

Пониженное давление

Если показатели ниже нормы, то прежде всего важно знать о том, что увеличивается пятно контакта. Образно говоря, протектор сжимается в середину. Вследствие этого, в процессе езды, он начинает крайне активно изнашиваться по бокам.

ПРОГРАММАТОР ДАТЧИКОВ TPMS AUTEL MAXITPMS PADВ результате этих процессов начинается преждевременное изнашивание всей покрышки. А это, в свою очередь, оборачивается недостачей сжатого воздуха, что приводит к излишнему нагреванию шины и ее деформации. Если говорить языком цифр, то понижение давления на 0,5 бар снижает эксплуатационный срок покрышки приблизительно на 25% и повышает расход топлива примерно на 5%.

Из заметных последствий также стоит выделить увеличение расхода топлива. В некоторых случаях, когда колесо попадает даже в небольшую по размерам яму, оно может пробиться (с одновременным повреждением металлического каркаса покрышки).

В конце концов, каждый водитель знает, что транспортное средство на приспущенных колесах хуже реагирует на повороты руля, а значит и недостаточно хорошо управляется. Потенциально это грозит возникновением аварийной ситуации.

Важно учитывать еще и то, что возрастает тормозной путь и быстрее изнашиваются компоненты рулевой системы. На влажной дороге его величина достигает нескольких метров. Также могут возникать проблемы с маневрированием при парковке. Особенно это касается моделей, не оснащенных гидроусилителем руля.

Ну и напоследок хотим отметить, что недокачанные шины – более шумные (примерно на 2 дБ).

Современные модели авто имеют TPMS датчики, информирующие водителя о падении давления ниже допустимого значения.

Повышенное давление

Не все знают, но оно помогает экономить топливо. И хотя в данном случае экономия не слишком значительная, но некоторые водители осознанно идут на этот шаг. На этом преимущества заканчиваются, поэтому поговорим о недостатках.

Естественным является тот факт, что если перекачать покрышку, то она станет более жесткой. В итоге значительно ухудшается удобство езды, и повышается нагрузка на подвеску. В большей степени данное негативное воздействие касается следующих элементов и узлов конструкции:

  • тяги;
  • наконечники руля;
  • шаровые опоры;
  • переднестоечные опорные подшипники;
  • стабилизаторные стойки.

Здесь стоит вернуться к тому, с чего начали – экономии. Согласитесь, замена преждевременно изношенных деталей ходовой части выйдет на сумму явно большую, чем сомнительная выгода от экономии топлива.

Причем менять придется не только элементы подвески. Увеличенное давление в шине делает пятно контакта меньшим. Как следствие, активно изнашивается только центр, и покрышка раньше положенного срока становится непригодной.

Некоторые нюансы

Чтобы корректно замерить давление, следует делать это только на “холодных” колесах. Имеется в виду, что оптимальное время для замера наступает не ранее, чем после 5 часов после последнего пользования машиной.

Не все водители знают о таком понятии как аквапланирование шин. Это потеря сцепления с дорогой из-за возникновения водяного слоя между дорожным покрытием и колесами. Так вот сопротивление аквапланированию существенно снижается при понижении давления. То есть увеличивается вероятность того, что на мокрой дороге автомобиль может потерять управление.

Низкое давление в передних колесах одинаково опасно как для задне-, так и переднеприводных машин. Это касается и маневренности в некоторых дорожных ситуациях, и возможности заноса.

Если не знаете какое давление в шинах является оптимальным именно для вашей модели авто, то эту информацию всегда можно получить в инструкции по эксплуатации, либо в интернете. Также многие производители помещают такое напоминание на средней кузовной стойке и на внутренней части крышки топливного бака.

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