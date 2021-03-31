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Особенности задвижек 30ч39р

02 апреля 2021 12:04  [58]

Для перекрывания потоков среды в сетях теплоснабжения, орошения и водоснабжения применяют клиновые задвижки 30ч39р. Они имеют два положения затвора "открыто" и "закрыто", и не могут служить для регулировки систем.

САЗ "Авангард" продает задвижки из чугуна с обрезиненным клином и маховиком собственного производства. Ассортимент включает модели с давлением 1,6 МПа и диаметром от 50 до 600 мм.

Если вам требуется задвижка 30ч39р с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем, перейдите на страницу каталога завода https://saz-avangard.ru/catalog/armatura-zapornaya/zadvizhki-chugunnye-s-obrezinennym-klinom/30ch39r/. Все модели запорной арматуры сертифицированы и соответствуют стандартам РФ и ЕАС. Назначенный ресурс составляет 70 000 часов, срок службы — не менее 10 лет.

Нюансы конструкции и материальное исполнение

Корпус, сердечник и крышка задвижек производятся методом литья. Сырьем служит высокопрочный чугун ВЧ40, в который добавляют шаровидный графит. Соединительные патрубки с фланцами обеспечивают фиксацию арматуры при монтаже. Установка может осуществляться в любом положении, за исключением направления штурвала вниз.

Затвор выполнен в виде клина из чугуна ВЧ40 с покрытием из синтетической резины EPDM. Благодаря такой конструкции задвижки плавно закрываются и открываются. Невыдвижной шпиндель изготовлен из нержавеющей стали марки 20Х13 и не подвержен появлению коррозии.

Герметичность арматуры обеспечивают:

  • эластичное покрытие затвора;
  • уплотнительные кольца и прокладки.

Управление задвижками осуществляется путем поворота маховика, который соединен со шпинделем и затвором. Возможна также комплектация арматуры редуктором и электрическим приводом.

Характеристики и преимущества использования

Задвижки чугунные 30ч39р с обрезиненным клином отличаются чувствительностью к составу перекрываемой среды. Поэтому техническая и питьевая вода должна соответствовать санитарным правилам и нормам 2.1.4.1074. Не допускается наличие твердых частиц и примесей с коррозионными свойствами. Температура перекрываемой среды составляет +5…+85 °C, при кратком воздействии — до +120 °C.

Чугунные задвижки имеют минимальное гидравлическое сопротивление и небольшой крутящий момент, благодаря которому для смены положения затвора не требуется значительных усилий. К другим преимуществам 30ч39р производства САЗ "Авангард" относятся:

  • отсутствие заклинивания затвора при изменениях температуры;
  • прочность корпуса, которая достигается за счет применения качественного сырья и соблюдения технологии литья;
  • небольшая строительная высота и особое исполнение шпинделя, которые позволяют устанавливать арматуру в колодцах и в подземных трубопроводах;
  • большой выбор типоразмеров;
  • герметичность класса A по ГОСТ 9544-2015, исключающая вероятность протечек;
  • простота управления.

Обработка поверхностей корпуса изнутри и снаружи эпоксидным порошковым составом предохраняет металл от агрессивного воздействия влаги и обеспечивает высокую коррозионную стойкость арматуры.

На все виды чугунных задвижек с обрезиненным клином предоставляются гарантии в течение 12 месяцев.

saz-avangard.ru
САЗ "Авангард"
+7 (4725) 46-93-70, +7 (4725) 46-94-70
309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, проезд Ш-6, строение 19 (cт. Котел-10)

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