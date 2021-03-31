Как спланировать ландшафтный дизайн?

Ландшафтный дизайн может упорядочить любой придомовой или дачный участок, создать красивые зоны для отдыха. Создание ландшафтного дизайна, прежде всего, предполагает деление всего участка на зоны: отдыха, хозяйственную, садово-огородную, парадную, игровую. Некоторые зоны можно объединить в одну. Ландшафтный дизайн требует тщательной планировки, знания множества нюансов. Если вы впервые занимаетесь планированием, то можете не получить желаемый результат. Узнать подробнее, как заказать ландшафтный дизайн вы можете здесь russad.ru.

Принципы ландшафтного дизайна

Вот основные принципы, которых стоит придерживаться при создании ландшафтного дизайна:

Целостность. Она предполагает наличие одинаковых элементов на участке. Чтобы ландшафтный дизайн получился целостным, необходимо создать план. Простота. Нагромождение различных элементов уводит человека от природы. Наиболее привлекательным является естественное оформление. Слишком много пестрых элементов может утомить взгляд. Поэтому не нужно создавать в ландшафтном дизайне множество различных оттенков. Принципы баланса. Все элементы должны быть симметричными или ассиметричными. Растения. Они должны прекрасно сочетаться. Плавность перехода. Все элементы должны плавно переходить друг в друга. Ландшафтный дизайн может включать в себя различные элементы. В числе них цветники, живые изгороди, альпийская горка и многое другое. Вы можете выбрать любой вариант, который вам ближе.

Наиболее часто в ландшафтном дизайне используется живая изгородь. С помощью нее можно зонировать участок, обеспечить хороший микроклимат внутри участка. За живыми изгородями требуется постоянный уход. Их нужно подрезать, чтобы они были в привлекательном состоянии. Также довольно часто используются цветники. Они делают пространство более привлекательным и наполняют сад ароматом.

Цветники могут быть выделены бордюрами или находиться в естественном состоянии. Очень красиво смотрится сочетание цветов, камней и воды. Альпийская горка является довольно распространенным элементом ландшафтного дизайна. Она не занимает много места и позволяет украсить участок. При планировании ландшафтного дизайна нужно учитывать ещё и возможности ухода за растениями. Например, если вы не имеете много времени для того, чтобы ухаживать за растениями, сажать цветы не рекомендуется.

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