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Как проверить потенциального контрагента?

02 апреля 2021 12:42  [42]

Если Ваша компания занимается бизнесом, то она вряд ли работает без сотрудничества с другими компаниями – их принято именовать контрагентами, вне зависимости от того, форму какого юридического (ООО) или физического (ИП) лица они имеют. Хорошо, когда по роду своей деятельности Вы имеете дело с одними и теми же поставщиками, одинаковыми клиентами и постоянными посредниками – все они Вам хорошо знакомы, Вы всегда знаете, кому можно доверять, а кто затянет с очередным платежом, хотя будет утверждать, что все проплатит в срок.

Однако часто случается так, что возникает необходимость расширить круг тех, с кем вступаешь в товарно-денежные отношения. И тогда становится резонный вопрос: а можно ли доверять новым контрагентами? Можно ли делать предоплату, если Вы впервые работаете с этим поставщиком? Можно ли отгружать в долг, если Вы раньше никогда этой компании ничего не продавали? Конечно, если Вы можете себя обезопасить и оплатить поставку сырья после того, как оно поступит на Ваши склады, а за отгруженный товар потребовать предоплату, тогда все прекрасно, повода для переживаний как бы и нет. Но такая возможность имеется не всегда – а потому условия контрагентов следует в обязательном порядке проверять. Поверьте, они тоже работают с Вами в первый раз и тоже хотят быть уверены в том, что Вы – порядочный контрагент.

Так что делать, если проблема недоверия все-таки стоит между двумя компаниями, которые могли бы сотрудничать и помогать друг другу зарабатывать деньги? Правильно, они должны пройти обоюдные проверки. В бизнесе это нормально – действовать по принципу "Доверяй, но проверяй", никто не обязан Вам верить на слово. А вот какие проверки при этом использовать, каждая компания решает для себя сама.

В штате крупных компаний, как известно, есть своя собственная служба безопасности. Там работают бывшие представители силовых структур (в основном – из полиции), так вот они по своим каналам могут пробить любую компанию на предмет их участия в сомнительных проектах. Эта проверка не носит формальный характер, более того, каждая из них может стоить немаленькую сумму, однако, если речь идет о больших деньгах, то лучше перестраховаться.

Ну а если случай ординарный, то провести можно просто через сеть Интернет – например, проверить контрагента по инн сегодня можно на любом сайте, который предлагает подобные услуги, и буквально через несколько минут Вам выдаст всю имеющуюся про нее информацию.

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