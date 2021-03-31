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История пирсинга: повторы и возвраты

02 апреля 2021 12:55  [54]

Ошибаются те, кто утверждают, что пирсинг – это новомодное течение, которое придумали в 20 веке. Оказывается, уже в 16 веке французские короли любили украшать себя целой гирляндой сережек в ухе – и это не вызывало ни у кого никакого сопротивления, хотя гигиенические нормы того времени, как бы выразиться мягче, очень далеки от сегодняшних общепринятых стандартов. Во всяком случае, купались они уж точно не каждый день, а то и не каждую неделю.

А вот в викторианскую эпоху желание украсить себя, проколов тело не только в ушах, буквально захлестнуло весь модный бомонд. Продвинутые аристократы, которые в буквальном смысле слова кичились своими подвигами (но не на поле брани, а в основном на любовном фронте), пытались достичь еще больших удовольствий телесного плана, а потому с радостью прокалывали интимные места. Им буквально вторили люди искусства, которые также искали новых приключений для стимуляции своего творчества. А пираты с серьгой в ухе уже давно стали карикатурным героем, но в свое время так делали многие джентльмены удачи, не говоря уже о простых моряках.

История любит возвращаться, и глобальная эпидемия пирсинга (если так можно выразиться) потрясла мир в конце 20 века. Сначала пирсинг стал отличительной чертой маргинальных групп – он отличал хиппи и панков от так называемых «нормальных» людей, жизнь которых им была не интересна, а порой даже чужда. Все повторяется: вслед за этими группами пирсинг в буквальном смысле слова подхватили представители сцены. Сначала рок-звезды, а потом и простые исполнители популярных песен стали один за другим делать по 5-6 проколов в ушах, женщины спешили украсить пупок (именно тогда стали популярны короткие маечки и плоские животы, чтобы это украшение было видно), ну а про проколы сосков и половых органов промолчим, дабы соблюсти приличия. Пирсингу даже придали какой-то особой значимости, сделав его символов гомосексуалистов: кто не помнит про одинокую серьгу в одном из ушей, по которой тебя можно признать за своего.

Вот только нормы гигиены, безопасность процедуры, ее болевые ощущения уже стали другими: сегодня подобные операции проводятся в медицинских центрах, где следят за дезинфекцией, иногда место, где будет делаться прокол, обезболивают. Ну а лучшие украшения для пирсинга в интернет магазине Black River Store. У них и выбор отменный, и качество отличное, и дизайн просто сногсшибательный.

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