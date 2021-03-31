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Летчик за штурвалом частного самолета в России: во сколько обойдется обучение?

02 апреля 2021 13:16  [69]

Кто имеет право летать на частном самолете?

Сфера полетов на легком частном полете в России стала развиваться недавно, и сегодня это еще кажется чем-то запредельным большинству обывателей. Однако на практике все проще, чем может показаться. Для того, чтобы реализовать такую мечту, как совершение полетов на частном самолете, для начала стоит попробовать совершить экскурсионный полет в аэроклубе. Если такое мероприятие пройдет успешно и вдохновит на профессиональное обучение мастерству, следует обратиться за этим в летную школу.

В сфере авиации существует несколько типов лицензий. Для получения права на совершение частных полетов нужно приобрести самую простую из них – лицензию частного пилота (PPL (A)). Она дает право ее обладателю:

  • управлять легким одномоторным самолетом;
  • перевозить на борту до трех пассажиров;
  • совершать перелеты в любые страны.

При этом он не сможет зарабатывать на таких полетах.

Полезным ресурсом для начинающих пилотов является карта аэродромов maps.aopa.ru.

К кандидату в пилоты будут предъявлены следующие требования:

  • достижение совершеннолетия;
  • прохождение медицинского осмотра;
  • образование не ниже среднего;
  • знание английского на базовом уровне.

Какие самолеты используются для частных полетов?

После получения указанной лицензии Вам нужно будет арендовать или приобрести летательное средство для «выхода» в небо. Для частных полетов наиболее актуальны следующие модели самолетов:

  • Airbus ACJ319 Elegance;
  • Airbus ACJ320neo Melody;
  • Bombardier Challenger 350;
  • Cessna Citation Sovereign+;
  • Dassault Falcon 900LX.
  • Embraer Legacy 650E и пр.

Выбор зависит в основном от того, какую сумму предполагается потратить на такую аренду или покупку.

Как обучиться пилотированию?

Такое обучение необходимо пройти в летной школе. В России действует значительное количество таковых. В частности, к ним относятся:

  • Аэроклуб Москвы;
  • Летная школа Рязанской области;
  • Летная школа Санкт-Петербурга;
  • Аэроклуб Воронежской области;
  • Летная школа Свердловской области и пр.

Одной из известных летных школ является УДПО "Краснодарский АСК ДОСААФ России". В нем производится первоначальное летное обучение полетам на самолете ЯК-52.

Сколько будет стоить обучение?

Ответ на этот вопрос является сложением всех расходов, с которыми Вы столкнетесь при обучении полетам. Итак, сюда войдут:

  • прослушивание теоретических курсов;
  • прохождение медицинской комиссии;
  • приобретение книг, инструментов и материалов;
  • аренда самолета;
  • оплата услуг инструктора.

Если же самолет приобретается в собственность, сюда добавится также его полная стоимость. Самые дешевые программы обучения полетам на самолетах в России обойдутся примерно в 160000 рублей, более комплексные стоят намного дороже – более 2 млн рублей. Стоимость обучения зависит от летной школы, количества самолетов в аэроклубе, личности инструктора (каков его опыт работы), модели самолета, на котором будут проводиться тренировочные полеты, удаленности аэродрома от крупного города. Примечательно, что обучение в России дороже на 50 процентов, по сравнению с США.

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