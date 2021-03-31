Летчик за штурвалом частного самолета в России: во сколько обойдется обучение?

Сфера полетов на легком частном полете в России стала развиваться недавно, и сегодня это еще кажется чем-то запредельным большинству обывателей. Однако на практике все проще, чем может показаться. Для того, чтобы реализовать такую мечту, как совершение полетов на частном самолете, для начала стоит попробовать совершить экскурсионный полет в аэроклубе. Если такое мероприятие пройдет успешно и вдохновит на профессиональное обучение мастерству, следует обратиться за этим в летную школу.
В сфере авиации существует несколько типов лицензий. Для получения права на совершение частных полетов нужно приобрести самую простую из них – лицензию частного пилота (PPL (A)). Она дает право ее обладателю:
При этом он не сможет зарабатывать на таких полетах.
Полезным ресурсом для начинающих пилотов является карта аэродромов maps.aopa.ru.
К кандидату в пилоты будут предъявлены следующие требования:
После получения указанной лицензии Вам нужно будет арендовать или приобрести летательное средство для «выхода» в небо. Для частных полетов наиболее актуальны следующие модели самолетов:
Выбор зависит в основном от того, какую сумму предполагается потратить на такую аренду или покупку.
Такое обучение необходимо пройти в летной школе. В России действует значительное количество таковых. В частности, к ним относятся:
Одной из известных летных школ является УДПО "Краснодарский АСК ДОСААФ России". В нем производится первоначальное летное обучение полетам на самолете ЯК-52.
Ответ на этот вопрос является сложением всех расходов, с которыми Вы столкнетесь при обучении полетам. Итак, сюда войдут:
Если же самолет приобретается в собственность, сюда добавится также его полная стоимость. Самые дешевые программы обучения полетам на самолетах в России обойдутся примерно в 160000 рублей, более комплексные стоят намного дороже – более 2 млн рублей. Стоимость обучения зависит от летной школы, количества самолетов в аэроклубе, личности инструктора (каков его опыт работы), модели самолета, на котором будут проводиться тренировочные полеты, удаленности аэродрома от крупного города. Примечательно, что обучение в России дороже на 50 процентов, по сравнению с США.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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