Глеб Никитин встретился с первыми участниками "РИТМ университета" Общество

Глеб Никитин встретился с первыми участниками РИТМ университета Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с первым потоком участников "РИТМ университета". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Встреча прошла на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Проект "РИТМ университет" является продолжением международного инклюзивного форума для социальных предпринимателей "Территория ритма", автором которого стал Роман Пономаренко, руководитель проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области". Цель "РИТМ университета" – собрать лидеров региона, которые любят свою страну, видят в ней огромные возможности и сами готовы быть полезными, объединить их в единое сообщество, обучить, развить их компетенции, чтобы направить их усилия на развитие региона.

Студентами первого потока "РИТМ университета" станут 30 лидеров и их команды из разных сфер деятельности: социальные предприниматели, управленцы, яркие представители волонтерского движения и НКО.

"Я лично принимал участие в форуме: это действительно уникальная площадка, которая объединяет деятельных, инициативных людей и дает возможность реализовать интересные идеи. Здесь тоже собрались люди, которые умеют и любят учиться, стремятся получать новую информацию и приобретать новые навыки. Именно поэтому проект стал трансформироваться в площадку для развития благодарного лидерства. Предполагается, что, получив современные знания и навыки, вы будете ими делиться", - отметил Глеб Никитин.

Свои проекты в рамках "РИТМ университета" представили руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Игорь Седых, директор МАУ "Спортивная школа "Дворец спорта "Юность" Владимир Поддымников, главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, руководитель проектного отдела АНО ДПО "КУПНО" Иван Калмыков, стратегический консультант АНО "Цифровое развитие социальных проектов" Кирилл Багаев, руководитель проекта "Деревня "Простоквашино" Олег Голубев, врач-хирург Городской клинической больницы №13 Автозаводского района, ассистент кафедры госпитальной хирургии Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Фролов, исполнительный директор нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Дарья Лежнина.

Отбор остальных участников первого потока пройдет в апреле и мае. Чтобы попасть в "РИТМ университет", необходимо будет пройти открытое анкетирование в специальном разделе портала "Команда правительства", которое включает подготовку эссе с рассказом о личных компетенциях, получение рекомендаций управленцев.

Желающих пройти обучение также ждет комплексная оценка, которую проведут специалисты Корпоративного университета правительства. С июня по октябрь запланирована программа обучения, включающая дипломную практику в виде реализации стартапа на конкретной территории. Ценностная образовательная программа проекта реализуется на базе КУПНО в гибридном формате – очно и в режиме онлайн. Будут задействованы современные подходы к обучению: стратегические сессии, форсайт-сессии, нейротренинги. Преподавателями "РИТМ университета" станут ведущие российские и международные эксперты в сфере коммуникаций, проектного управления, предпринимательского и инновационного мышления, технологического лидерства.

"Приглашаю активных и неравнодушных нижегородцев принять участие в проекте "РИТМ университет". Это не только возможность для личного развития, но и шанс осуществить реальный проект, собрать единомышленников и стать одним из лидеров развития региона", - добавил Глеб Никитин.

В сентябре в Нижегородской области также состоится международный инклюзивный социально-предпринимательский форум "Территория ритма", где слушатели "РИТМ университета" выступят в роли наставников и презентуют проекты, разработанные за время обучения. Приоритетное внимание – экономическому и социальному эффекту проектов для региона.

4 ноября – в День народного единства - планируется запустить набор второго потока "РИТМ университета" уже на всероссийском уровне.