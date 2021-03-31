Методики обучения детей устному счету

Обучение детей с раннего возраста арифметике позволит им в дальнейшем легко учиться в школе, вузе. Применять полученные знания в повседневной жизни. Исследователи вопроса с какого возраста начитать заниматься устным счетом с детьми советуют с 15-18 месяцев. Но уже после года ребенок начинает считать ступеньки этажных лестниц, окружающие предметы. Следует помочь ему освоить арифметику, начальную ее базу.

Способы обучения устному счету

Существует несколько методик по освоению простых арифметических действий. Родители должны с раннего детства, если ребенок интересуется счетом, поддерживать его увлечение. Сегодня занятия с детьми можно проводить по следующим методикам:

игры;

правила и таблицы;

разработанные специалистами системы.

В игровой форме заниматься с малышами арифметикой можно с первого года. Занятия в этом возрасте должны быть не больше 10-15 минут. Основной принцип – увлечение ребенка счетом, проявление интереса к цифрам. Как только этот посыл ослабевает следует прекращать занятия. От года до трех, в некоторых случаях 4-5 лет нельзя насильно заставлять детей изучать математику.

Игровые методы

В раннем детстве ребенок начинает проявлять интерес к цифрам пытаясь сосчитать окружающие его вещи. Одевая обувь, он понимает, что пара это две единицы. В куртке имеется два рукава. На улице дети пытаются считать деревья, машины. При появлении таких увлечений родителям необходимо активно участвовать в процессе поощряя правильные действия чада.

Считать вместе с ребенком можно все вокруг. Можно начать с пары кубиков, колец пирамиды. После освоения счета до двух, следует познакомить ребенка с цифрой 0. Ему необходимо объяснить, что это пустота, ничего нет, пустое место. Только после понимания числа 0 следует переходить к дальнейшим арифметическим операциям.

В 5-7 летнем возрасте дети смогут уже заниматься по системе устного счета Соробан. Подробности можно узнать на сайте krd-soroban.ru. Методика действенная, дети, занимающиеся в школе, достигают результатов уже после первого урока.

Таблицы, правила

Визуальное восприятие у детей лучше. Следует не заучивать таблицы механически, а объяснять детям их устройство. После нескольких совместно решенных примеров нужно предоставить ребенку возможность выполнить задачу самостоятельно.

Лучше использовать таблицы красочно оформленные, с большими цифрами. Такие плакаты ребенок хорошо запомнит. При устном счете ему будет легче выполнять вычисления. В процессе занятий следует использовать мнемонические правила. Арифметические действия по сложению могут выполняться по частям.

Методики, разработанные специалистами

Для более продуктивных занятий специалисты советуют использовать различные техники устного счета. Какая из них наиболее подходящая для конкретного ребенка определить можно только практически. Если малышу будет интересно изучать цифры, арифметические действия по одной из техник, то стоит остановиться на этом варианте.

В обучении детей сегодня используют следующие методики:

Монтессори;

Леушина;

Доман;

"Стосчет".

Родители, предварительно подробно ознакомившись с ними, смогут предложить заниматься по ним своему ребенку. Для освоения базовой арифметики следует заинтересовать детей. Если процесс понравиться ребенку, то результаты будут в первые недели, месяцы.

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