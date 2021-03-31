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Культура и отдых

Марафон культурных событий стартует 1 июня в двух районах Нижнего Новгорода

02 апреля 2021 16:24  [89] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Марафон культурных событий в рамках программы "Культурный район" стартует 1 июня в Советском и Московском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города.

Согласно информации, в 2019 году марафоны культурных событий состоялись в Автозаводском и Сормовском районах, в 2020-м пришлось сделать перерыв в связи с эпидемической ситуацией, в этом году эстафету примут Московский и Советский районы.

Прием заявок от НКО и муниципальных учреждений культуры для участия в марафоне культурных событий Советского района открыт, предложения принимают в нижегородском "Арсенале". Конкурсная комиссия выберет лучшие проекты, которые получат гранты. В Московском районе в конкурс уже отобрали 16 идей.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, основные события обычно проходят в центре, и людям из других районов приходится приезжать в Нижегородский, чтобы интересно провести время.

"Тем временем, в каждом районе есть свои знаковые места, творческие люди, своя история. Вопрос децентрализации процессов стоит не только в рамках программы "Культурный район". Так, федеральный комитет по празднованию 800-летия города ставит задачу по всем направлениям развития Нижнего Новгорода сосредоточиться не только на центральных площадках, но и идти в районы. Это касается и благоустройства, и приведения объектов в порядок, и, конечно, культурных мероприятий", - отметил он.

"Что касается нашего района, думаю, надо обратить внимание на научную составляющую, поскольку Советский район богат вузами – это университет Лобачевского, РАНХиГС, Российский государственный университет правосудия. Они имеют огромный опыт и потенциал", – добавил в свою очередь заместитель главы Советского района Алексей Камраков.

Директор приволжского филиала государственного музея современного искусства в Нижнем Новгороде "Арсенал" Анна Гор поделилась идеей, которая сейчас в разработке у экспертов. События обновленного "Культурного района" на этот раз затронут не только два района. "Другие районы не могут остаться без внимания. Мы заканчиваем разработку программы, которая называется "Районные истории". Она распространится на районы, у которых сейчас нет звания "Культурный район". Надеюсь, нижегородцы начнут взаимодействовать друг с другом, ездить друг к другу в гости", – отметила она.

В заключение заместитель главы города Нижнего Новгорода по соцполитике Леонид Стрельцов добавил, что "Культурный район" станет драйвером и точкой притяжения для всех направлений. Для реализации проектов привлекут школьников, детские сады, спортсменов.

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Теги:
культура Фестиваль
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