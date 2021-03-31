Нижегородское УФСБ проводит набор учащихся в свои образовательные организации Общество

УФСБ РФ по Нижегородской области ведет набор кандидатов для поступления на обучение в образовательные организации ФСБ России по программам высшего и среднего профессионального образования.



Речь идет о таких вузах, как Академия ФСБ России, Пограничные институты ФСБ России в Москве, Голицыно, Калининграде, Кургане, Анапе, Хабаровске.

В качестве кандидатов на обучение по очной форме обучения рассматриваются граждане РФ, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование из числа граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет или граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет.

Кандидаты на обучение в установленном порядке проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор (в том числе опрос, с использованием полиграфа) и проверку уровня физической подготовленности, по результатам которых должны быть признаны годными к прохождению военной службы и обучению в образовательных организациях ФСБ России.

Обучение в образовательных заведениях ФСБ осуществляется исключительно на бюджетной основе. В период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им ежемесячно выплачивается денежное довольствие.

Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись в отдел кадров УФСБ России по Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 1, или по телефону: 8 (831) 4398756.