Ангары с макулатурой горят в Автозаводском районе ночью 4 апреля (ФОТО, ВИДЕО)

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Ангары с макулатурой горят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ночью 4 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщение о пожаре на ул. Монастырка д. 20 поступило 3 апреля в 22:50. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, выяснилось, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи кв метров.
В полночь появилась информация, что площадь горения увеличилась до 4 тысяч кв метров. К этому времени пожар уже был локализирован.
В МЧС добавили, что погибших и пострадавших на пожаре нет.
Видео предоставлено региональным ГУ МЧС:
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