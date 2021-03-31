Ангары с макулатурой горят в Автозаводском районе ночью 4 апреля (ФОТО, ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ангары с макулатурой горят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ночью 4 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на ул. Монастырка д. 20 поступило 3 апреля в 22:50. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, выяснилось, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи кв метров.

В полночь появилась информация, что площадь горения увеличилась до 4 тысяч кв метров. К этому времени пожар уже был локализирован.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших на пожаре нет.

Видео предоставлено региональным ГУ МЧС: