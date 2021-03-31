Ледовую переправу закрыли между Нижегородской областью и Чувашией

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Ледовую переправу через реку Сура, соединяющую Нижегородскую область и Чувашскую Республику, закрыли 3 апреля 2021 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Речь идет о переправе, которая была организована в нижегородском селе Наваты и чувашском городе Шумерля.
"Причиной закрытия переправы стало повышение температуры воздуха, поднятие уровня воды на 0,5 м, проседание льда на съездах и трещины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения безопасности на съездах закрыты шлагбаумы и установлены запрещающие знаки.
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