Территорию Лопатинского оврага в Нижнем Новгороде благоустроят за 45,9 млн рублей Общество

Фото: с сайта https://dront.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территорию Лопатинского оврага в Нижегородском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 45,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Администрация района объявила электронный конкурс по поиску подрядчика, который проведет комплексное благоустройство оврага в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В частности, он должен будет подготовить территорию, устроить покрытия площадок и дорожек, а также газоны, посадить деревья и кустарники. Кроме того, контракт подразумевает приобретение малых архитектурных форм, устройство лестниц, настилов и водоприемных решеток.

Согласно документации, на территории Лопатинского оврага появится детская и спортивная площадки, велопарковка, площадка для выгула собак.

Источник финансирования работ – средства бюджета Нижнего Новгорода.

Подрядчика выберут 13 апреля. Благоустройство необходимо будет провести до 15 июля 2021 года.