Территорию Лопатинского оврага в Нижнем Новгороде благоустроят за 45,9 млн рублей

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Территорию Лопатинского оврага в Нижегородском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 45,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Администрация района объявила электронный конкурс по поиску подрядчика, который проведет комплексное благоустройство оврага в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
В частности, он должен будет подготовить территорию, устроить покрытия площадок и дорожек, а также газоны, посадить деревья и кустарники. Кроме того, контракт подразумевает приобретение малых архитектурных форм, устройство лестниц, настилов и водоприемных решеток.
Согласно документации, на территории Лопатинского оврага появится детская и спортивная площадки, велопарковка, площадка для выгула собак.
Источник финансирования работ – средства бюджета Нижнего Новгорода.
Подрядчика выберут 13 апреля. Благоустройство необходимо будет провести до 15 июля 2021 года.
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