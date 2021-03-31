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Политика

Глеб Никитин находится с рабочим визитом в Узбекистане

05 апреля 2021 09:36  [154] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин находится с рабочим визитом в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно информации, глава региона принимает участие в мероприятиях международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", которая проходит с 5 по 7 апреля в Ташкенте (Узбекистан).

В состав делегации региона также вошли: заместители губернатора Андрей Саносян и Андрей Бетин, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, гендиректор Корпорации развития региона Тимур Халитов и представители промышленных предприятий.

В программе выставки - стратсессия "Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста" с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и руководителей профильных ведомств Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Предполагается, что Глеб Никитин примет участие в пленарной сессии "Россия – Узбекистан: промышленный диалог".

Кроме того, на "Иннопроме" планируются подписание нескольких соглашений о сотрудничестве между Нижегородской областью и регионами Узбекистана, встречи нижегородских промышленников с зарубежными коллегами.

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Теги:
Глеб Никитин
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