Все населенные пункты, где проживает до 250 человек, в 2021 году обеспечат интернетом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Базовые станции для обеспечения интернетом установят во всех населенных пунктах, где они сейчас отсутствуют, с населением в 100-250 человек, установят в России в 2021 году.

Речь идет о базовых станциях по технологии 4G.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, такую информацию озвучил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он пояснил, что в России в 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России – он включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны.

Высокоскоростной интернет придёт в сёла и деревни с 100–250 жителями, а мобильная связь – в населённые пункты с населением 100–500 человек.

Кроме того, в этом году будут демонтированы таксофоны там, где они сейчас не востребованы.

В населённых пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, с населением 250–500 человек – 794 станции. В населённых пунктах с населением 250–500 человек дополнительно будет создано 1 525 точек доступа.