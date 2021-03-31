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Спорт

Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира

05 апреля 2021 13:17  [63] Спорт

Фото: международная федерация фехтования и ФФР

Нижегородский саблист, воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира. Об этом сообщает Федерация фехтования России.

Согласно информации, 3 апреля, в первый день юниорского первенства мира, стартовавшего в столице Египта, на счету сборной России появилась золотая медаль.

Личное первенство оспаривали 96 участников. Первые два круга тура прямого выбывания российские саблисты прошли успешно, но в четвертьфинал прошли только Кирилл Тюлюков и Артём Терехов, обыгравшие своих украинских соперников. В четвертьфинале россияне встретились между собой, и уверенную победу одержал Кирилл Тюлюков – 15:3. В следующем бою с поляком он также выиграл крупно – 15:5.

В финале с соперником из Узбекистана Бобиржоном Расуловым Кирилл Тюлюков почти весь бой лидировал и поставил золотую точку при счете 15:6, завоевав для сборной России первую высшую награду каирского первенства мира.

Напомним, наставники Кирилла Тюлюкова - тренеры высшей категории мастера спорта Николай Хозин и Вадим Карпычев.

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Теги:
АПЗ Фехтование
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