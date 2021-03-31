Насосы — важная составляющая любого бассейна

Для того чтобы в бассейне всегда была чистая вода используются насосы. Они обеспечивают движение водных масс и тем самым предотвращают застаивание воды, рост микроорганизмов, водорослей и превращение водоема в болото. Выбор зависит от размеров конкретно взятой чаши и ожидаемого функционала.

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Циркуляционный

Такое оборудование используется для обеспечения циркуляции воды. Выпускаются циркуляционные модели с префильтром или без него. Проходя через такой насос и его фильтрующие элементы, вода не будет застаиваться. В зависимости от выбора насоса и размеров бассейна, вся вода из чаши может перекачиваться до 4, а то и до 6 раз за сутки.

Изготавливается такое оборудования из материалов, устойчивых к коррозии, а также воздействию химических веществ, используемых для уборки в чаше.

Устанавливаются они как в открытых, так и в закрытых бассейнах. Выбор зависит от цели использования. Если задача состоит в простой циркуляции для предотвращения застаивания, выбирают низконапорные агрегаты. Для устраивания же водных аттракционов потребуются более мощные аппараты.

Самовсасывающий

Этот агрегат используется для фильтрации воды. Очистные элементы в большинстве своем идут в комплекте с аппаратом. Самовсасывающие модели обладают способностью поднимать воду на большую высоту, что естественно требует значительной энергии. Поэтому для установки выше уровня воды следует использовать исключительно самовсасывающие модели.

Чаще всего они используются для малых и средних чаш и устанавливаются в каркасных и надувных бассейнах, когда нет возможности заранее смонтировать водоочистное оборудование под чашей.

Внутренние элементы изготавливаются из бронзы или пластика. Первый вариант больше подходит для фильтрации морской воды, а второй — для хлорированной.

Выбирать самовсасывающий насос следует исходя из объема жидкости. Нельзя выбирать оборудование с большей мощностью, чем того требуют объемы воды, ведь из-за этого жидкость будет очень быстро попадать в фильтры, и нагрузка на них значительно увеличиться, а это может привести к выходу аппарата из строя.

Тепловой

Как видно из названия, такое оборудование предназначено для контроля температурного режима внутри чаши бассейна. Тепловые модели устанавливаются для стационарных моделей. Трубы прокладываются на глубине 2-3 метра для предотвращения промерзания в зимнее время. В зоне расположения оборудования нельзя садить деревья с мощной корневой системой.

Благодаря тепловым насосам комфортное плаванье в закрытых бассейнах возможно круглогодично, а в открытых — купательный сезон можно значительно продлить, вплоть до наступления холодов.

Подогрев воды при помощи такого агрегата гораздо выгоднее, чем использования газового обогрева. Экономия приблизительно в 5 раз.

Для откачки

Такой насос используется в случае, когда чашу следует освободить от воды. Есть два вида таких насосов:

Погружной.

Поверхностный.

Погружной устанавливается на дне водоема и откачивает воду через решетку в корпусе. Для работы поверхностного насоса используется шланг. Такие модели эффективно работают в бассейнах, глубиной до 5 метров. Их преимущество состоит в простоте обслуживания и легкости конструкции.

Чтобы избежать выхода из строя такого оборудования нельзя допускать работу "всухую". Негативно сказаться может и наличие крупного мусора. Также очень важно правильно подойти к монтажу помпы.

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