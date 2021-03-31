Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В правительстве пояснили, что у перевозчика закончился срок действия свидетельства на право обслуживания маршрута, который работал по нерегулируемым тарифам. Нового перевозчика предстоит выбрать на конкурсной основе.

Готовя пакет документов для конкурса, министерство транспорта рассматривает возможность изменения пути следования автобусов по этому маршруту.

Если раньше после остановочного пункта "Тоннель Московского вокзала" автобус поворачивал на метромост, далее ехал по проспекту Гагарина до конечной остановки "Автовокзал Щербинки", то в новом варианте маршрута автобусы будут следовать через пл.Революции по ул.Долгополова до пл. Комсомольской с конечной остановкой в ЖК "Аквамарин".

В случае, если по расчетам специалистов, этот новый маршрут окажется эффективным, то его сделают социальным и пассажиры смогут бесплатно делать пересадки на другой социальный транспорт в рамках тарифов "60/90 минут".

Планируется, что маршрут возобновит работу в июне этого года, на нем будет задействовано не менее 7 автобусов.