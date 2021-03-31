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Общество

ГАЗ направит 150 млн рублей на реконструкцию стадиона "Чайка" в Автозаводском районе

05 апреля 2021 19:15  [100] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Горьковский автозавод направит 150 млн рублей на реконструкцию государственного спорткомплекса "Чайка" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

Руководство ГАЗа и спорткомплекса подписали соответствующее соглашение.

В рамках проекта запланирована реконструкция здания спорткомплекса и строительство нового футбольного поля, многофункциональных спортивных площадок, хоккейных коробок, современного теннисного корта, площадки для городошного спорта, беговых дорожек, велодрома. Основные работы планируется завершить к августу 2021 года – началу празднований 800-летия Нижнего Новгорода.

Проект обновления комплекса – часть программы "Новый социальный вектор" Группы ГАЗ, целью которой является благоустройство Автозаводского района Нижнего Новгорода, улучшение комфортности проживания сотрудников ГАЗа, повышение качества образования, медобслуживания, улучшение жилищных условий, усиление безопасности.

После реконструкции спорткомплекса "Чайка" жители Автозаводского района разных возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, смогут заниматься спортом, как на открытом воздухе, так и в помещении.

"В развитие города, его районов, в год 800-летия вкладываются средства как муниципального, так регионального бюджетов. И мы ценим важность усиления возможностей бюджет города за счет привлечения частных инвестиций", - прокомментировал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он также сказал, что со своей стороны, администрация города уже запланировала выделение средств на создание во дворах Автозаводского района детских игровых комплексов, площадок для воркаута, озеленение улиц, установку новых лавочек, урн, контейнеров, а также на ремонт подходящих к проходным Горьковского автозавода подземных переходов.

По словам депутата думы Нижнего Новгорода, руководителя проектов по социальной работе и коммуникациям Группы ГАЗ Марии Кузнецовой, депутаты от Автозаводского района с готовностью поддержали проект и готовы способствовать его развитию.

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Теги:
Автозаводский район Реконструкция Стадион
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