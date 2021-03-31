Виды и особенности опор освещения

Металлические опоры используют при строительстве наружных сетей освещения в населенных пунктах, вдоль магистралей, на территории спортивных и промышленных объектов. Они предназначены для установки светильников и прожекторов, которые закрепляются с помощью кронштейнов и обеспечивают видимость при непогоде и в темноте.

Металлические опоры также применяют для подвески СИП и монтажа сетей городского электротранспорта. Они различаются формой поперечного сечения, особенностями конструкции, способом установки и прокладки кабеля.

Компания "Амира" производит и реализует стальные опоры освещения, которые могут использоваться в разных климатических и ветровых районах. Ассортимент также включает прожекторные мачты высотой 11-90 м и осветительные комплексы.

Подобрать уличные опоры освещения с нужными характеристиками можно в каталоге популярной компании "Амира" https://www.amira.ru/production/opory-osveshcheniya/. Представленная продукция изготовлена по стандартам качества ISO 9001:2015, безопасна в эксплуатации и соответствует требованиям ПУЭ и стандартов РФ.

Характеристики и особенности опор

По способу монтажа различают фланцевые и прямостоечные опоры освещения. Металлоконструкции первого типа фиксируют с помощью фланцев, которые крепят болтами на заглубленном в земле железобетонном основании. Прямостоечные опоры устанавливают в заранее пробуренную скважину и заливают бетоном, используя арматуру для усиления.

Для изготовления опорных металлоконструкций используют:

Листовую сталь. Путем гибки и сварки в среде CO2 и под флюсом получают граненые и круглые конические опоры с сечением в виде многогранника или круга. Из листовой стали также производят прожекторные мачты, которые имеют конусообразную форму и состоят из нескольких секций.

Путем гибки и сварки в среде CO2 и под флюсом получают граненые и круглые конические опоры с сечением в виде многогранника или круга. Из листовой стали также производят прожекторные мачты, которые имеют конусообразную форму и состоят из нескольких секций. Стальной трубопрокат. Используется для производства трубчатых опор. Форма определяется конструктивными особенностями труб, которые могут иметь круглое или квадратное сечение.

В отличие от функциональных столбов освещения декоративные опоры имеют оригинальное оформление и дополнительные элементы из композита или чугуна. Они устанавливаются в парковых и исторических зонах, на бульварах и набережных.

Преимущества применения

В компании "Амира" большой выбор опор разного назначения — для освещения, силовые с воздушной подвеской кабеля, высокомачтовые с мобильной короной и складывающиеся для труднодоступных мест с особым рельефом, изогнутые и контактной сети для городского электротранспорта; высокомачтовые со стационарной короной. Они имеют надежную и прочную конструкцию и благодаря точности расчетов при проектировании способны выдержать значительные нагрузки.

К другим преимуществам опор освещения относятся:

продолжительный срок службы;

коррозионная стойкость в течение не менее чем 25 лет, которую обеспечивает прочный цинковый слой;

простота установки и демонтажа;

возможность окраски в любой цвет по таблице RAL;

минимальная трудоемкость обслуживания;

возможность монтажа в труднодоступных местах без привлечения спецтехники;

сравнительно малый вес и компактность, которые упрощают погрузку и транспортировку.

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