Виды и особенности опор освещения

Металлические опоры используют при строительстве наружных сетей освещения в населенных пунктах, вдоль магистралей, на территории спортивных и промышленных объектов. Они предназначены для установки светильников и прожекторов, которые закрепляются с помощью кронштейнов и обеспечивают видимость при непогоде и в темноте.
Металлические опоры также применяют для подвески СИП и монтажа сетей городского электротранспорта. Они различаются формой поперечного сечения, особенностями конструкции, способом установки и прокладки кабеля.
Компания "Амира" производит и реализует стальные опоры освещения, которые могут использоваться в разных климатических и ветровых районах. Ассортимент также включает прожекторные мачты высотой 11-90 м и осветительные комплексы.
Подобрать уличные опоры освещения с нужными характеристиками можно в каталоге популярной компании "Амира" https://www.amira.ru/production/opory-osveshcheniya/. Представленная продукция изготовлена по стандартам качества ISO 9001:2015, безопасна в эксплуатации и соответствует требованиям ПУЭ и стандартов РФ.
По способу монтажа различают фланцевые и прямостоечные опоры освещения. Металлоконструкции первого типа фиксируют с помощью фланцев, которые крепят болтами на заглубленном в земле железобетонном основании. Прямостоечные опоры устанавливают в заранее пробуренную скважину и заливают бетоном, используя арматуру для усиления.
Для изготовления опорных металлоконструкций используют:
В отличие от функциональных столбов освещения декоративные опоры имеют оригинальное оформление и дополнительные элементы из композита или чугуна. Они устанавливаются в парковых и исторических зонах, на бульварах и набережных.
В компании "Амира" большой выбор опор разного назначения — для освещения, силовые с воздушной подвеской кабеля, высокомачтовые с мобильной короной и складывающиеся для труднодоступных мест с особым рельефом, изогнутые и контактной сети для городского электротранспорта; высокомачтовые со стационарной короной. Они имеют надежную и прочную конструкцию и благодаря точности расчетов при проектировании способны выдержать значительные нагрузки.
К другим преимуществам опор освещения относятся:
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