Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете на спорт и фитнес Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Президент России Владимир Путин подписал закон о вычете налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на спорт и фитнес. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Законом дополняется перечень социальных налоговых вычетов. А именно добавлен налоговый вычет, предоставляемый налогоплательщику за физкультурно-оздоровительные услуги.

Вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги (оказанные ему, его детям или подопечным в возрасте до 18 лет) организациями или индивидуальными предпринимателями. В совокупности с другими соцвычетами сумма не должна превышать 120 тысяч рублей в год.

Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Отметим, что соответствующий закон был принят Госдумой на заседании 24 марта и одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года.