Нижегородская область и Узбекистан наладят сотрудничество в сфере инвестиций Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и первый заместитель директора Агентства инвестиций Республики Узбекистан Улугбек Абруев в ходе второго дня промышленной выставки "Иннопром" подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Развитие двусторонних связей для укрепления партнерских отношений и улучшения инвестиционного климата продолжается по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В прошлом году, несмотря на пандемию в Нижегородской области был зафиксирован серьезный рост объема инвестиционных вложений, в том числе иностранных. Сейчас важно сохранить эту тенденцию, привлекая новых партнеров", - сказал Глеб Никитин.

Целью соглашения является установление долгосрочных партнерских отношений и содействие инвестиционному сотрудничеству между Узбекистаном и Нижегородской областью. В частности, стороны договорились об оказании содействия друг другу в поиске инвесторов для реализации инвестпроектов в различных отраслях.

"Сегодня мы наметили несколько приоритетных сфер для сотрудничества с Узбекистаном. На ближайшую перспективу были определены те отрасли экономики, которые интересны и нам, и узбекской стороне. Мы всегда готовы оказать иностранным компаниям всю необходимую поддержку как в реализации их проектов на территории региона, так и в ходе их взаимодействия с нижегородскими предприятиями", - рассказал Тимур Халитов.