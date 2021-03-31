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Общество

Три магистральных коллектора очистят и отремонтируют в Нижнем Новгороде

06 апреля 2021 15:52  [2] Общество

Три магистральных коллектора очистят и отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

В пресс-службе пояснили, что в 2021 году Нижегородский водоканал проведет работы на трех магистральных коллекторах, которые частично обеспечивают водоотведение от трех районов. Работы стартовали в марте текущего года. Необходимость очистки вызвана высокой заиленностью коллекторов, построенных в 50-60-е годы прошлого века, и уменьшением их пропускной способности: тяжелый осадок на разных участках занимает более 30%.

Так в Сормовском районе будет очищен участок коллектора (диаметр 600-800 мм) от ул.Никиты Рыбакова до ул.Коминтерна протяженностью 1 715 п.м. Второй коллектор, входящий в программу, обеспечивает водоотведение Автозаводского и Ленинского районов. В работу взят участок 2 300 п.м. (диаметр 1 200 мм) на ул.Новикова-Прибоя в районе канализационной насосной станции, там же отремонтируют и канализационные колодцы.

Также в Ленинском районе будет проведена очистка 880 метров коллектора диаметром 1 000 мм, и санация на нескольких участках на ул.Героя Попова, Баумана, р.Ржавка и ремонт канализационных колодцев.

"Работы, выполняемые в коллекторах, являются очень сложными. Возможность перенаправить стоки на время очистки в другой коллектор отсутствует, поскольку эти сети являются магистральными, и дублеров у них нет. Поэтому очистку приходится проводить в потоке канализационных стоков", - прокомментировал начальник отдела строительного контроля АО "Нижегородский водоканал" Яков Шалаевский.

Работы ведутся ежедневно. Очистка коллекторов Сормовского и Ленинского районов будет завершена до конца июня, в Автозаводском районе работы планируется закончить в середине августа. После этого коллекторы будут промыты под большим напором воды. Комплекс мер позволит восстановить нормальное водоотведение Автозаводского, Ленинского и Сормовского районов.

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Теги:
Водоканал Городское хозяйство
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