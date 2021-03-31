Почти 250 тысяч нижегородцев проголосовало за инициативы проекта "Вам решать" Общество

Почти 250 тысяч нижегородцев проголосовало за инициативы проекта "Вам решать". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По данным министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, на 6 апреля 2021 года 248 719 человек приняли участие в голосовании за инициативы, поданные на рассмотрение конкурсной комиссии губернаторского проекта "Вам решать". Наибольшую активность проявили жители Автозаводского (16 473 голоса) и Сормовского районов (11 835 голосов) Нижнего Новгорода, а также Арзамаса (14 535 голосов) и Кстовского района (15 634 голоса).

"Спасибо всем, кто уже отдал свой голос. Голосование проходит очень активно. Есть яркие примеры, когда люди проводят настоящие информационные кампании в соцсетях в поддержку своих проектов, привлекают земляков к голосованию. Это показатель правильности выбранного формата работы", - сказал Глеб Никитин.

До 15 апреля 2021 года нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке на портале вамрешать.рф. Всего представлено 893 объекта общей стоимостью 982 млн рублей в 8 категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

Проголосовать в поддержку инициативного проекта можно на сайте вамрешать.рф или через call-центр по телефону: 8-800- 222-79-45.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

Для того, чтобы пройти процедуру голосования на портале вамрешать.рф, необходимо авторизоваться. Раздел "Голосования" за проекты инициативного бюджетирования располагается в верхнем меню сайта. Регистрация на портале проходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть логин и пароль для пользователя будут совпадать с логином и паролем портала Госуслуги: gosuslugi.ru.

Также пользователь может пройти процедуру голосования, используя свой номер мобильного телефона. Для этого необходимо в предложенной форме авторизации выбрать соответствующий пункт. И далее ввести свой контактный номер в формате 7(xxx)xxx-xx-xx. После завершения ввода нажать кнопку "Войти". Пользователю на телефон поступит уведомление (всплывающее меню) с выбором действия (в зависимости от оператора сотовой связи).

После прохождения процедуры авторизации пользователь сможет выбрать один из районов Нижегородской области из выпадающего меню. Далее откроется страница с объектами, представленными на голосование в выбранном ранее районе. Для того чтобы проголосовать, нужно выбрать один из представленных проектов и нажать соответствующую кнопку "Проголосовать".

Когда все действия будут выполнены, пользователь увидит оповещение, что его голос учтен. Напомним, что голосовать можно только один раз.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021года.

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов выделено из областного бюджета 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.