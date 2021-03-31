Как выбрать сварочное оборудование?

Покупка нового сварочного оборудования может быть для некоторых большой проблемой. Производители предлагают огромный выбор, каждое оборудование имеет свои технические возможности и назначение.

Как сделать правильный выбор?

Выделяют следующие виды такого оборудования:

Трансформаторы. Это простейшие сварочные аппараты, которые имеют мобильность. Сегодня они используются редко за счёт своего большого веса и сложности поддержания дуги. Также при работе с такими аппаратами требуется высокая квалификация сварщиков. Сварочный выпрямитель. Этот препарат работает при помощи постоянного тока. Данные изделия не меньше по габаритам и не легче, чем трансформатор. К достоинствам такого аппарата относят стабильность и сильную дугу. Кроме того, увеличился ассортимент соединяемых материалов. Несмотря на то, что выпрямители и сварочные трансформаторы сильно уступают инвертором, Они до сих пор пользуются спросом. Это объясняется доступной стоимостью, надежностью и простотой устройства. Также на такие изделия устанавливаются более демократичные цены. Сварочный инвертор. Это распространённый сварочный аппарат, который использует токи высокой частоты. Он имеет небольшие габариты, невысокую стоимость. К его преимуществам относят неограниченный ассортимент свариваемых материалов, высокое качество шва, стабильность дуги. Сварочные аппараты. Они созданы на основе аппаратов для MMA сварки. Такие аппараты бывают ручными и полуавтоматическими. Сварочной аппарат на основе инвертора является прекрасным вариантом, с помощью него можно производить сварку в гараже, дома, на даче и т.д.

Приобрести сварочное оборудование и материалы ESAB в Екатеринбурге вы сможете по доступным ценам. Такие аппараты имеют различные характеристики, которые стоит учесть при выборе. Прежде всего, нужно обратить внимание на напряжение. Оно может быть равно величине 220 или 380 вольт. Бытовые приборы обычно работают с напряжением 220 В. В местах, где лучше задействовать трехфазную сеть, используются аппараты на 380 В. Также нужно учесть максимальный размер электрода. Он показывает толщину материала, которую может сваривать сварочный аппарат. Многие стремятся выбрать аппараты с большим диаметром, но нужно учитывать, что производители часто завышают данный показатель. Также важной характеристикой является тип сварочного тока. От него зависит список металлов, которые можно будет сваривать при помощи выбранного аппарата.

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