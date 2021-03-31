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Происшествия

Начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС России задержан за взятку

07 апреля 2021 10:52  [70] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оперативники УФСБ по Нижегородской области задержали начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 2 Федеральной таможенной службы" Андрея Ясенева. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, Андрей Ясенев подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. По версии правоохранителей, взамен, в период 2018-2019 года мужчина "совершал незаконные действия в пользу ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц".

Так, будучи должностным лицом, Андрей Ясенев завышал цены на контракты, а также создавал условия, обеспечивающие победу "нужным" организациям в проводимых аукционах на поставку медицинского оборудования и оказание иных услуг для поликлиники.

В отношении него Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Теги:
Взятка Таможня ФСБ
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