Частные мастера в Нижнем Новгороде

Неожиданные поломки холодильника или стиральной машины всегда неприятно затормаживают быт. А случаи с поломкой замка на входной двери или вышедшей из строя сантехникой и вовсе ставят на паузу все дела. Первые вопросы, возникающие у человека, столкнувшегося с подобной проблемой: "Где найти мастера? Как долго ждать, пока он приедет на вызов?" Удобный сервис MyGuru в Нижнем Новгороде знает на них ответы. У нас любой житель не просто получит доступ к базе мастеров своего города, но и будет уверен, что на его заказ мастер откликнется уже через 5 минут.

Доступные способы по поиску мастера

Не смотря на то, что интернет становится лидирующей площадкой по поиску как мастеров, так и клиентов, старые проверенные методы не теряют позиций. На сегодняшний день вы можете наткнуться на объявление в газете о предоставлении тех или иных услуг. Подобными предложениями обклеены также лифты, доски объявлений у подъездов. Промоутеры пачками бросают рекламные буклеты с номерами телефонов в почтовые ящики. Вот только не прошенная реклама, как правило, раздражает. Листовки с рекламой летят в урну, а когда случается поломка, номера телефона под рукой нет.

К другим современным способам поиска мастера относятся:

Сервисные центры

Сарафанное радио

Группы объявлений в социальных сетях

Сайты в интернете, специализирующиеся на поиске мастеров

Какой способ выбрать?

Подобное разнообразие вариантов хорошо как для потенциальных клиентов, так и для мастеров. Находясь в постоянной конкуренции с другими мастерами, они оттачивают свои умения, а стоимость услуг корректируется под условия, диктуемые рынком. И хотя нередко можно наткнуться на высокую цену за ремонт, это чаще всего обозначает обширный опыт работы и качество, за которое мастер готов ответить.

Среди, факторов, влияющих на выбор клиента:

Репутация платформы, на которой подано объявление (или человека, который рекомендует мастера). Мы гораздо охотнее пойдем на контакт, если будем доверять источнику информации.

Клиентоориентированность. Увидев объявление в газете мы задумаемся прежде, чем звонить мастеру после 9 вечера. Даже если замок заклинило, и мы не можем попасть в дом. Совершенно другое дело, когда речь идет о специализированном сайте, на котором указана круглосуточная работа мастеров. К клиентоориентированности относятся и другие факторы, как бесплатная диагностика, созвон, при котором мастер связывается с клиентом и т.д.

Стоимость услуг и опыт работы мастера. К сожалению, не обо всем могут рассказать через сарафанное радио. А опыт, написанный на рекламной листовке, может быть приукрашен. Когда цена и опыт играют решающую роль, ничего не остается, как обзванивать всех известных мастеров или довериться платформе, на которой четко указано и то, и другое.

Надежный сервис, который поможет найти мастеров в Нижнем Новгороде

Сервис MyGuru не только является посредником между заказчиком и мастером, но создан с учетом удобства каждого клиента. Каждый желающий может оставить заявку и получает отклик сразу от трех мастеров. Каждый мастер самостоятельно связывается с клиентом по указанному номеру. Именно на этом этапе заказчик может задать все интересующие вопросы и самостоятельно выбрать исполнителя на свой заказ.

Преимущества MyGuru перед другими сервисами:

Вы не тратите много времени на поиск. Сайт подбирает мастеров таким образом, чтобы их местоположение было приближено к вашему адресу. Мастера отсортировываются по рейтингу. Вы можете видеть отзывы остальных заказчиков и быть уверенными в качестве выполнения услуг того или иного мастера. Более 200 видов услуг, доступных для заказа (клининга до строительных работ). Удобное приложение, позволяющее отслеживать статус заказа. Быстрый ответ от мастеров в любое время суток, а также выезд в день подачи заявки.

MyGuru постоянно совершенствуется. На платформе появляются все новые и новые мастера, готовые прийти на помощь и отремонтировать вашу стиральную машину. Тысячи довольных клиентов рекомендуют MyGuru своим друзьям, как самую надежную и быструю платформу по поиску мастеров.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.