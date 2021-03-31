инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 7 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Новости партнеров

Частные мастера в Нижнем Новгороде

07 апреля 2021 10:55  [82]

Неожиданные поломки холодильника или стиральной машины всегда неприятно затормаживают быт. А случаи с поломкой замка на входной двери или вышедшей из строя сантехникой и вовсе ставят на паузу все дела. Первые вопросы, возникающие у человека, столкнувшегося с подобной проблемой: "Где найти мастера? Как долго ждать, пока он приедет на вызов?" Удобный сервис MyGuru в Нижнем Новгороде знает на них ответы. У нас любой житель не просто получит доступ к базе мастеров своего города, но и будет уверен, что на его заказ мастер откликнется уже через 5 минут.

Доступные способы по поиску мастера

Не смотря на то, что интернет становится лидирующей площадкой по поиску как мастеров, так и клиентов, старые проверенные методы не теряют позиций. На сегодняшний день вы можете наткнуться на объявление в газете о предоставлении тех или иных услуг. Подобными предложениями обклеены также лифты, доски объявлений у подъездов. Промоутеры пачками бросают рекламные буклеты с номерами телефонов в почтовые ящики. Вот только не прошенная реклама, как правило, раздражает. Листовки с рекламой летят в урну, а когда случается поломка, номера телефона под рукой нет.

К другим современным способам поиска мастера относятся:

  • Сервисные центры
  • Сарафанное радио
  • Группы объявлений в социальных сетях
  • Сайты в интернете, специализирующиеся на поиске мастеров

Какой способ выбрать?

Подобное разнообразие вариантов хорошо как для потенциальных клиентов, так и для мастеров. Находясь в постоянной конкуренции с другими мастерами, они оттачивают свои умения, а стоимость услуг корректируется под условия, диктуемые рынком. И хотя нередко можно наткнуться на высокую цену за ремонт, это чаще всего обозначает обширный опыт работы и качество, за которое мастер готов ответить.

Среди, факторов, влияющих на выбор клиента:

  • Репутация платформы, на которой подано объявление (или человека, который рекомендует мастера). Мы гораздо охотнее пойдем на контакт, если будем доверять источнику информации.
  • Клиентоориентированность. Увидев объявление в газете мы задумаемся прежде, чем звонить мастеру после 9 вечера. Даже если замок заклинило, и мы не можем попасть в дом. Совершенно другое дело, когда речь идет о специализированном сайте, на котором указана круглосуточная работа мастеров. К клиентоориентированности относятся и другие факторы, как бесплатная диагностика, созвон, при котором мастер связывается с клиентом и т.д.
  • Стоимость услуг и опыт работы мастера. К сожалению, не обо всем могут рассказать через сарафанное радио. А опыт, написанный на рекламной листовке, может быть приукрашен. Когда цена и опыт играют решающую роль, ничего не остается, как обзванивать всех известных мастеров или довериться платформе, на которой четко указано и то, и другое.

Надежный сервис, который поможет найти мастеров в Нижнем Новгороде

Сервис Myguru в Нижнем Новгороде - подбор частных мастеров

Сервис MyGuru не только является посредником между заказчиком и мастером, но создан с учетом удобства каждого клиента. Каждый желающий может оставить заявку и получает отклик сразу от трех мастеров. Каждый мастер самостоятельно связывается с клиентом по указанному номеру. Именно на этом этапе заказчик может задать все интересующие вопросы и самостоятельно выбрать исполнителя на свой заказ.

Преимущества MyGuru перед другими сервисами:

  1. Вы не тратите много времени на поиск. Сайт подбирает мастеров таким образом, чтобы их местоположение было приближено к вашему адресу.
  2. Мастера отсортировываются по рейтингу. Вы можете видеть отзывы остальных заказчиков и быть уверенными в качестве выполнения услуг того или иного мастера.
  3. Более 200 видов услуг, доступных для заказа (клининга до строительных работ).
  4. Удобное приложение, позволяющее отслеживать статус заказа.
  5. Быстрый ответ от мастеров в любое время суток, а также выезд в день подачи заявки.

MyGuru постоянно совершенствуется. На платформе появляются все новые и новые мастера, готовые прийти на помощь и отремонтировать вашу стиральную машину. Тысячи довольных клиентов рекомендуют MyGuru своим друзьям, как самую надежную и быструю платформу по поиску мастеров.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph