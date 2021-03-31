Молодая женщина-водитель сбила ребенка в Ленинском районе

Фото:
Женщина водитель, управляя Nissan, сбила шестилетнюю девочку на дороге в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло 6 апреля в 18:20, когда 31-летняя водитель проезжала по ул.Комарова, а ребенок в сопровождении мамы пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В УГИБДД добавили, что после случившегося госпитализация ребенку не потребовалась.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+