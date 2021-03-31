Овощной логистический комплекс хотят построить в Доскино Экономика

Фото: с сайта interlakemecalux.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Распределительно-логистический комплекс планируется построить в поселке Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект хочет реализовать "Ассоциация агроэкспортных центров" (Москва) при сопровождении Корпорации развития Нижегородской области.



"Предполагается, что при реализации проекта будет создано более 1 000 новых рабочих мест. Основное направление – поставки сельхозпродукции, в частности, свежих овощей и фруктов в Европейскую часть России. В силу климатических причин зависимость от импорта такой продукции всегда будет сохраняться. Наша задача – обеспечить на прилавках магазинов более доступную и качественную продукцию", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По поводу территориального размещения комплекса – вопрос пока не решен. Доскино – это наиболее подходящий вариант для строительства такого объекта. Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, в настоящее время инвестор готовит заявку на право предоставления участка. Заявку рассмотрит совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона.