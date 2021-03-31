Паром между Тумботино и Павлово для пассажиров и легкового транспорта будет бесплатным Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Паромная переправа на Оке между поселком Тумботино и городом Павлово в Нижегородской области будет работать бесплатно для пассажиров и личного легкового транспорта. Об этом сообщила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

Понтонный мост, соединяющий населенные пункты, демонтирован в связи с ранним ледоходом и последующими запланированными ремонтными работами.

"Мне пришло много сообщений от жителей Павлова и Тумботина по поводу платной паромной переправы через Оку. О проблеме знаю, связалась с областным министерством транспорта. Переправа должна быть бесплатной для людей и личного легкового автотранспорта. Именно такое поручение давал глава региона Глеб Никитин в прошлом году. Так должно остаться и сейчас. Принято решение, что паромная переправа с 7 апреля вновь будет бесплатной для жителей и личных легковых автомобилей. Паром начнет работу, как только позволят природные условия. Также для перевозки пассажиров будет запущен "Омик". Держу вопрос на контроле", - сказала Ольга Щетинина.

Ремонт наплавного моста через Оку в Павловском районе запланирован с 11 апреля по 30 июня. Транспортное сообщение между Павлово и Тумботино будет осуществляться с помощью паромной переправы.