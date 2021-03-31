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Бизнес

Нижегородские предприятия перевыполнили план по созданию эталонных участков

07 апреля 2021 18:27  [56] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская область перевыполнила показатель 2021 года национального проекта "Производительность труда" по созданию потоков-образцов на предприятиях в 2,5 раза. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр пояснил, что поток-образец – это производственный участок, который стал эталонным после реорганизации в рамках нацпроекта "Производительность труда". В этой работе принимают участие специалисты в области повышения производительности труда и сотрудники предприятий – участников нацпроекта.

"Сейчас в регионе в рамках нацпроекта "Производительность труда" создано уже 60 потоков-образцов при плановом показателе в 24. Результатом их создания становится улучшение экономических показателей без дополнительных вложений, только за счет использования инструментов бережливых технологий", - пояснил министр.

Он отметил, что детальное регулирование всех рабочих процессов - времени, затрат на производство и объема выпускаемого продукта - позволяет четко управлять конечной ценой изделия и, таким образом, увеличивать конкурентоспособность продукции как на внутреннем рынке, так и для продажи на экспорт.

Напомним, внедрением бережливых технологий на предприятиях региона занимаются эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Нижегородской области и Федерального центра компетенций (ФЦК). Специалисты проводят аудит, находят так называемые потери, например, лишнее перемещений деталей, избыточное накопление заготовок, неудобства на рабочих местах, прорабатывают и внедряют план оптимизации работы пилотного потока, а также обучают сотрудников предприятий инструментам бережливого производства.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональный минпром разработал меру поддержки для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Компании могут компенсировать до половины затрат на приобретенное оборудование. Максимальный размер субсидии – 5 млн рублей. На федеральном уровне компании-участники нацпроекта "Производительность труда" могут получить займы от 50 до 300 млн рублей на 5 лет под 1% по специальной программе Фонда развития промышленности РФ.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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