Стали известны условия работы нижегородских детских летних лагерей в условиях пандемии Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Летняя детская оздоровительная кампания в 2021 году пройдет с условием соблюдения новых санитарных норм и правил в условиях COVID-19. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородских детей будут готовы принять семь муниципальных загородных лагерей и две муниципальные базы отдыха. Кроме того, при образовательных организациях будут функционировать 218 смен лагерей с дневным пребыванием для 13 тысяч детей. Панируется, что всего в этом сезоне отдохнут 125 тысяч ребят.

По новым правилам, загородные лагеря смогут предоставить не более 75% мест от общей вместимости, перед каждой сменой сотрудникам лагеря необходимо будет сдавать ПЦР – тест, работники пищеблока должны быть в масках и перчатках, в корпусах обязательна ежедневная термометрия отдыхающих и использование санитайзеров и рециркуляторов.

Приемка муниципальных загородных лагерей, открывающихся в первых числах июня, состоится 25 мая, лагерей, открывающихся позднее - до 18 июня.