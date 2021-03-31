Стали известны условия работы нижегородских детских летних лагерей в условиях пандемии

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Летняя детская оздоровительная кампания в 2021 году пройдет с условием соблюдения новых санитарных норм и правил в условиях COVID-19. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Нижегородских детей будут готовы принять семь муниципальных загородных лагерей и две муниципальные базы отдыха. Кроме того, при образовательных организациях будут функционировать 218 смен лагерей с дневным пребыванием для 13 тысяч детей. Панируется, что всего в этом сезоне отдохнут 125 тысяч ребят.
По новым правилам, загородные лагеря смогут предоставить не более 75% мест от общей вместимости, перед каждой сменой сотрудникам лагеря необходимо будет сдавать ПЦР – тест, работники пищеблока должны быть в масках и перчатках, в корпусах обязательна ежедневная термометрия отдыхающих и использование санитайзеров и рециркуляторов.
Приемка муниципальных загородных лагерей, открывающихся в первых числах июня, состоится 25 мая, лагерей, открывающихся позднее - до 18 июня.
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