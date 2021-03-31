Нижегородский аэропорт планирует развивать территорию аэродрома местных воздушных линий Бизнес

Место расположения аэродрома Фото: с сайта wikimapia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский аэропорт "Стригино" планирует развивать территорию находящегося рядом аэродрома местных воздушных линий. Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков в ходе пресс-конференции 7 апреля 2021 года.

"У нас есть большие планы, связанные с территорией аэродрома площадью порядка 40 га, которая освободилась после реконструкции аэропорта "Стригино". Мы хотим создать там корпоративный университет, либо инфраструктуру для ремонта воздушных судов. Перспектива есть, мы занимаемся этим вопросом", - сказал он.

Ранее соответствующие планы уже получили поддержку правительства Нижегородской области.

Данная территория находится в собственности ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". В мае прежний подрядчик, который использовал территорию аэродрома должен ее покинуть. После этого аэропорт "Стригино" инициирует процесс предоставления этого участка в пользование.

По словам Эдуарда Кошенскова, механизм передачи еще не определен. Возможно, это будет договор концессии или аренды.

Дальнейшая реализация проекта зависит от финансовых возможностей аэропорта.

"Это будет точно не 2021 год. На сегодняшний день отрасль в полном объеме не ожила", - пояснил он.