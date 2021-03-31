инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2021 10:22  [49] Росприроднадзор установил причины изменения цвета воды в р. Везлома
08 апреля 2021 09:34  [95] "Творческий субботник" пройдет в Нижегородской области 16-18 апреля
08 апреля 2021 09:20  [113] Нижегородцы могут принять участие в "Космическом диктанте"
08 апреля 2021 09:12  [132] Российские туристы на Кипре смогут покидать отели только после смс-разрешения
07 апреля 2021 20:13  [501] Нижний сегодня: главные события дня
07 апреля 2021 19:44  [196] Площадку с "Вечным огнем" начали ремонтировать в Нижегородском кремле
07 апреля 2021 19:24  [204] Стали известны условия работы нижегородских детских летних лагерей в условиях пандемии
07 апреля 2021 18:59  [231] Более 30 направлений авиаперелетов будет открыто в аэропорту Стригино в весенне-летний период
07 апреля 2021 18:09  [203] Паром между Тумботино и Павлово для пассажиров и легкового транспорта будет бесплатным
07 апреля 2021 17:39  [357] Штормовой ветер надвигается на Нижний Новгород
Общество

Росприроднадзор установил причины изменения цвета воды в р. Везлома

08 апреля 2021 10:22  [49] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росприроднадзор установил причины изменения цвета воды в р. Везлома в Нижегородской области. Об этом сообщает управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, специалисты ведомства проверили информацию о сбросе отходов от очистки сточных вод станции обезжелезивания АО "Борский Водоканал" в реку Везлома.

Отмечается, что 13 марта вода в реке в районе водозабора "Ивановский Кордон" (Борский район Нижегородской области) окрасилась в красно-рыжий цвет, что вызвало беспокойство местных жителей.

В рамках проверки было установлено, что в ходе водоподготовки на станции обезжелезивания из природной воды путем фильтрования на скорых фильтрах удаляется избыточное железо. Промывные воды после очистки фильтров, в которых содержится гидроокись железа, направляются в отстойники и далее на иловые карты, где происходит их осветление. Далее осветленная вода отводится в р. Везлома.

Но 13 марта из-за резкого таяния снега, произошел сход снега на рабочую иловую карту, что привело к взмучиванию осадка и переливу промывной воды, с повышенным содержанием гидроокиси железа. Уже 15 марта при плановом отборе проб вода в месте выпуска была прозрачной, без признаков взвеси.

Росприроднадзор заметил, что образующийся на иловых картах осадок (с гидроокисью железа) является нетоксичным, неопасным веществом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Река Росприроднадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph