Росприроднадзор установил причины изменения цвета воды в р. Везлома Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росприроднадзор установил причины изменения цвета воды в р. Везлома в Нижегородской области. Об этом сообщает управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, специалисты ведомства проверили информацию о сбросе отходов от очистки сточных вод станции обезжелезивания АО "Борский Водоканал" в реку Везлома.

Отмечается, что 13 марта вода в реке в районе водозабора "Ивановский Кордон" (Борский район Нижегородской области) окрасилась в красно-рыжий цвет, что вызвало беспокойство местных жителей.

В рамках проверки было установлено, что в ходе водоподготовки на станции обезжелезивания из природной воды путем фильтрования на скорых фильтрах удаляется избыточное железо. Промывные воды после очистки фильтров, в которых содержится гидроокись железа, направляются в отстойники и далее на иловые карты, где происходит их осветление. Далее осветленная вода отводится в р. Везлома.

Но 13 марта из-за резкого таяния снега, произошел сход снега на рабочую иловую карту, что привело к взмучиванию осадка и переливу промывной воды, с повышенным содержанием гидроокиси железа. Уже 15 марта при плановом отборе проб вода в месте выпуска была прозрачной, без признаков взвеси.

Росприроднадзор заметил, что образующийся на иловых картах осадок (с гидроокисью железа) является нетоксичным, неопасным веществом.