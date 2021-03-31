Замглавы Канавинского района обратился в суд с иском к жителям о защите чести и достоинства

Фото:
Первый заместитель главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Александр Вовненко обвиняет жителей Канавинского района в том, что они направили в общественную приемную правительства Нижегородской области обращение, в котором, по мнению заявителя, содержится информация, порочащая его честь, достоинство и деловую репутацию.
Подробности в пресс-службе рассказывать не стали. Судебное заседание по иску Александра Вовненко назначено на 18 мая 2021 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+