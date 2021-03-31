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Общество

Замглавы Канавинского района обратился в суд с иском к жителям о защите чести и достоинства

08 апреля 2021 13:48  [673] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Первый заместитель главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Александр Вовненко обвиняет жителей Канавинского района в том, что они направили в общественную приемную правительства Нижегородской области обращение, в котором, по мнению заявителя, содержится информация, порочащая его честь, достоинство и деловую репутацию.

Подробности в пресс-службе рассказывать не стали. Судебное заседание по иску Александра Вовненко назначено на 18 мая 2021 года.

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Теги:
Канавинский район Суд
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