инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Новости партнеров

Российские школьники быстро адаптировались к урокам онлайн

08 апреля 2021 14:30  [88]

Дистанционное обучение в России сегодня проходит этап глобальной эволюции, которая выражается в стремительном росте популярности онлайн уроков. Такой прогресс обусловлен не только наличием карантинных ограничений, введённых из-за текущей пандемии коронавируса. Многие родители, школьники и учителя быстро осознали бесспорные преимущества удалённых занятий. И не просто осознали, а стали использовать все возможности существующих приложений, позволяющих организовывать продуктивные виртуальные уроки. При этом главной задачей в этой области стала адаптация учащихся к принципиально новым реалиям и технологиям.

Английский язык: банально или необходимо? - МГПУ

Стоит отметить, что быстрому росту популярности домашнего дистанционного образования способствуют специальные сервисы, работающие в интернете.

Например, в таком разделе как https://www.tutoronline.ru/repetitor-po-fizike опытный репетитор по физике обязательно предложит вам проведение пробного бесплатного урока. Так что ученик всегда может оценить уровень дистанционного преподавания и пригодность подобного формата для себя лично. К слову, согласно статистике, только 5% учащихся пока что так и не смогли адаптироваться к онлайн занятиям.

Родители активно помогают школьникам осваивать все приёмы получения знаний в удалённом режиме. Выбор репетитора на образовательном портале осуществляется с помощью изучения персональных анкет и оценки индивидуального рейтинга педагога. Большинство таких сайтов представляют собой удобные во всех отношениях сервисы с комфортной архитектурой и высокой информативностью. Полный охват предметов, входящих в школьные программы – ещё один безусловный плюс подобных проектов. Так что в этом случае нанять онлайн репетитора можно как для школьника младших классов, так и для подростка, готовящегося к сдаче ЕГЭ.

Многие учителя средних школ, освоившие методики онлайн преподавания, получают на таких сайтах возможность дополнительного заработка. С учётом невысоких доходов российского преподавательского состава такие перспективы однозначно приветствуются большинством работающих специалистов. Однако, быстро растущая конкуренция предъявляет повышенные требования к знаниям и навыкам репетиторов, работающих в удалённом режиме. Так что в этом случае постоянное повышение собственной квалификации становится решающим фактором личного профессионального успеха.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph